中醫療法在美軍大受歡迎 士兵拔火罐、刮痧

第33戰鬥機聯隊曬出幾張士兵拔火罐的照片。(取材自環球網)

部署在美國佛州埃格林空軍基地的美軍第33戰鬥機聯隊，日前在臉書 發文曬出士兵拔火罐、刮痧的照片，並表示士兵接受了針灸、拔罐、刮痧等多種中醫療法，稱是「為了保持健康和戰鬥力」。話題在中國社交平台引發熱議，有人肯定「醫療無國界」，有人則稱，美國動輒制裁中國，「中國也得找他們要知識產權」。

第33戰鬥機聯隊曬出幾張士兵拔火罐的照片。(取材自環球網)

極目新聞報導，聯隊在臉書上發文寫道：「讓我們最重要的力量保持健康，以保持戰鬥力。飛行醫學 住院醫師計劃的成員在第33戰鬥機聯隊舉行了針灸和整骨療法會議，參加該活動的人員接受了不同形式的護理，如拔火罐、針灸、刮痧等，這些護理方式幫助治療即時疼痛和緩解壓力。」

第33戰鬥機聯隊還曬出士兵拔火罐的照片。(取材自環球網)

其實先前有多次報導，中醫療法在美軍中很受歡迎，尤其是第33戰鬥機聯隊提到的針灸，有助於士兵緩解傷痛。香港媒體報導，1965年，美軍在越南 戰爭中首次引入針灸治療，在伊拉克和阿富汗戰爭期間，空軍營運了美軍唯一一間針灸診所。

對此，中國網友看了紛紛評論，「這算文化侵略嗎？」，「禁止美國人用中醫技術」「沒有我們中國人授權你美國人不可以使用我們中國的技術」，「中國得找他們要知識產權」，還有人說「希望他們因此感念中國」。