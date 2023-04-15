我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

中醫療法在美軍大受歡迎 士兵拔火罐、刮痧

中國新聞組／北京15日電
第33戰鬥機聯隊曬出幾張士兵拔火罐的照片。(取材自環球網)
第33戰鬥機聯隊曬出幾張士兵拔火罐的照片。(取材自環球網)

部署在美國佛州埃格林空軍基地的美軍第33戰鬥機聯隊，日前在臉書發文曬出士兵拔火罐、刮痧的照片，並表示士兵接受了針灸、拔罐、刮痧等多種中醫療法，稱是「為了保持健康和戰鬥力」。話題在中國社交平台引發熱議，有人肯定「醫療無國界」，有人則稱，美國動輒制裁中國，「中國也得找他們要知識產權」。

第33戰鬥機聯隊曬出幾張士兵拔火罐的照片。(取材自環球網)
第33戰鬥機聯隊曬出幾張士兵拔火罐的照片。(取材自環球網)

極目新聞報導，聯隊在臉書上發文寫道：「讓我們最重要的力量保持健康，以保持戰鬥力。飛行醫學住院醫師計劃的成員在第33戰鬥機聯隊舉行了針灸和整骨療法會議，參加該活動的人員接受了不同形式的護理，如拔火罐、針灸、刮痧等，這些護理方式幫助治療即時疼痛和緩解壓力。」

第33戰鬥機聯隊還曬出士兵拔火罐的照片。(取材自環球網)
第33戰鬥機聯隊還曬出士兵拔火罐的照片。(取材自環球網)

其實先前有多次報導，中醫療法在美軍中很受歡迎，尤其是第33戰鬥機聯隊提到的針灸，有助於士兵緩解傷痛。香港媒體報導，1965年，美軍在越南戰爭中首次引入針灸治療，在伊拉克和阿富汗戰爭期間，空軍營運了美軍唯一一間針灸診所。

對此，中國網友看了紛紛評論，「這算文化侵略嗎？」，「禁止美國人用中醫技術」「沒有我們中國人授權你美國人不可以使用我們中國的技術」，「中國得找他們要知識產權」，還有人說「希望他們因此感念中國」。

臉書 越南 醫學

上一則

願當雙腿 高中男背腦癱同學10年 讓我背你上大學

下一則

河南鎮黨委書記涉性侵 父掌當地紀檢部門 異地偵辦

延伸閱讀

直升機互撞 新州罹難士兵募款超過6.5萬元

直升機互撞 新州罹難士兵募款超過6.5萬元
小馬可仕開放美軍使用4戰略據點 菲政壇傳異聲

小馬可仕開放美軍使用4戰略據點 菲政壇傳異聲
洩密檔案獲柯比證實：美國有特種部隊在駐烏克蘭大使館

洩密檔案獲柯比證實：美國有特種部隊在駐烏克蘭大使館
美P-8A罕見現蹤台外海 軍事專家：恐有解放軍潛艦活動

美P-8A罕見現蹤台外海 軍事專家：恐有解放軍潛艦活動

熱門新聞

成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救