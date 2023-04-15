西安機場過安檢被發現帶步槍實彈 女：父親的遺物

萬女包裡的子彈。(取材自華商報)

一名萬姓女性旅客日前在西安咸陽國際機場 要搭機前往珠海，接受安全檢查時，被安檢人員在隨身攜帶的包裡發現一枚子彈。萬女說，她來陝西收拾父親的遺物，她沒注意到這個子彈和一些雜物一起放在鞋盒裡，要回珠海時不小心帶到機場。警方最後對其處以行政拘留五天的處罰決定。

北京 青年報報導，經調查取證，查獲的子彈為一枚未擊發的步槍實彈。警方表示，萬女為某工廠退休 職工，且無其他違法行為，認罪態度較好，因此只對其處以行政拘留五日的處罰決定。

西安咸陽國際機場安檢人員在萬女隨身攜帶的包裡發現一枚子彈並對她進行訊問。(取材自華商報)

據報導，先前也有類似的案例發生，準備從無錫前往上海探親的曹女，在進火車站安檢時被安檢員給攔了下來，因為她的行李箱內被發現竟裝了一枚長約6厘米的子彈，女子還告訴民警，這枚子彈是父親給的，準備用來作為裝飾用的項鍊。經調查子彈很完整，沒擊發過，「裡面有底火，還是比較危險的」。曹某後來被上海鐵路警方行政拘留三天，並收繳其所攜帶子彈。

另外，2022年7月7日，珠海機場安檢在旅客熊女士的行李箱內發現四枚未擊發的步槍子彈，經調查，熊女士表示這是父親送給他用來「避邪」的，平常都放在行李箱內，此次出行前忘記在行李箱中取出。最後被處行政拘留五天。