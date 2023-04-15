西安機場過安檢被發現帶步槍實彈 女：父親的遺物
一名萬姓女性旅客日前在西安咸陽國際機場要搭機前往珠海，接受安全檢查時，被安檢人員在隨身攜帶的包裡發現一枚子彈。萬女說，她來陝西收拾父親的遺物，她沒注意到這個子彈和一些雜物一起放在鞋盒裡，要回珠海時不小心帶到機場。警方最後對其處以行政拘留五天的處罰決定。
北京青年報報導，經調查取證，查獲的子彈為一枚未擊發的步槍實彈。警方表示，萬女為某工廠退休職工，且無其他違法行為，認罪態度較好，因此只對其處以行政拘留五日的處罰決定。
據報導，先前也有類似的案例發生，準備從無錫前往上海探親的曹女，在進火車站安檢時被安檢員給攔了下來，因為她的行李箱內被發現竟裝了一枚長約6厘米的子彈，女子還告訴民警，這枚子彈是父親給的，準備用來作為裝飾用的項鍊。經調查子彈很完整，沒擊發過，「裡面有底火，還是比較危險的」。曹某後來被上海鐵路警方行政拘留三天，並收繳其所攜帶子彈。
另外，2022年7月7日，珠海機場安檢在旅客熊女士的行李箱內發現四枚未擊發的步槍子彈，經調查，熊女士表示這是父親送給他用來「避邪」的，平常都放在行李箱內，此次出行前忘記在行李箱中取出。最後被處行政拘留五天。
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