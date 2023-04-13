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寧夏21歲網紅騎重機喪命 母崩潰搧巴掌盼他醒來

中國新聞組／北京13日電
網傳事發現場。(取材自極目新聞)
網傳事發現場。(取材自極目新聞)

中國寧夏一名年僅21歲的網紅「馬若松」，在抖音擁有24.4萬粉絲，日前他騎重機出行，卻不幸遭遇車禍離世，消息一出震驚大批網友，網傳父母趕到現場後瞬間崩潰，狂打兒子巴掌希望讓他醒來。

極目新聞報導，根據事發現場照片顯示，一輛摩托車橫躺在地面上，車身損毀嚴重，漏了一地油，地面有一個白色的頭盔。另一張照片顯示，有醫務人員正在搶救躺在地上的一名男子。消息指出，馬若松與另一名騎手在道路上飆車，因速度過快撞上一輛廂型車，撞擊力道相當大，機車當場被撞到支離破碎，醫護人員趕到現場搶救後不治身亡。

不過也有網友澄清，馬若松並沒有飆車，是在寧夏的同心縣騎車出的車禍，同心縣的交警大隊工作人員則回應事故還在處理，具體情況不方便透露。

馬若松的父親透過兒子帳號發布聲明，澄清馬若松持有駕駛相關證照，是合法上路，網傳因飆車導致車禍也不是真的，「希望大家能尊重逝者，不要潑髒水。」

當地居民表示，馬若松是個很陽光的男孩，「這孩子挺優秀的，是我們同心的大網紅。」居民呂先生說，馬若松經常和父親拍一些有趣的短視頻，在當地小有名氣。

另一名魏女士表示，之前有在網路上關注馬若松，「他平常有拍攝過反詐、反毒的宣導影片，是個很陽光的年輕小伙子」。而馬若松先前和警方錄製的宣導影片中使用大量當地方言，內容通俗易懂，網友說馬若松離世前一天有直播，不過離世後他的社群帳號已經設置成私密模式。

有網友透露馬若松的母親到現場後狂搧兒子巴掌。（取材自微博）
有網友透露馬若松的母親到現場後狂搧兒子巴掌。（取材自微博）

車禍 社群 抖音

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