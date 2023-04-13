沒帶錢手機…安徽祖孫失聯10天 抽乾2水塘排查仍找不到

安徽省蒙城縣村民王朝榮和老伴日前騎著電動三輪車帶著孫子強強（化名）去地裡幹活，可是其老伴下午4點多發現，電動三輪車停在現場，王朝榮和孫子不見了。（取材自大皖新聞）

安徽省蒙城縣三義鎮雙仙村村民王朝榮和老伴騎著電動三輪車，帶著孫子強強（化名）去田裡幹活，到了下午4點多，王朝榮和孫子不見了，但電動三輪車仍停在現場，車上還有未拔下的鑰匙；警方搜尋10天未果，並已抽乾兩個水塘排查落水可能性。

大皖新聞報導，最先發現異狀的是王朝榮的老伴，她第一時間報警，多日來村民、民警及藍天救援隊的隊員都曾到場進行搜尋，也發出不少尋人啟事，都一無所獲。強強的父親、在浙江寧波打工的王國利表示，他接獲消息後立即趕回家。

王國利說，和妻子常年在外打工，大兒子強強一直留在年邁父母身邊照顧，智力有問題的強強，雖然能走路，但生活上不能獨立；王國利兩個在上海打工的哥哥，得知父親失聯的消息後，也緊急返家。

報導指出，王國利稱，年逾7旬的父親身體狀況還好，平時經常騎車下地幹活，農田離住的地方不算遠，騎車十分鐘左右就能到，父親和兒子被發現失聯的地方也是在農田附近。