童嬰網店賣三寸金蓮 俠客島：震碎三觀 大清早亡了

童嬰網店賣「三寸金蓮」。（取材自中國婦女報）

纏足是封建禮教對女性的摧殘。而在女性權利崛起的當下，中國竟還有商家在網店兜售「三寸金蓮」鞋與纏足用品，引起網民憤怒，稱「心中的辮子永遠剪不斷」。

上游新聞報導，在二手交易平台「閒魚」有不少店家兜售「三寸金蓮」鞋襪，更有商家以「小腳鞋」的名義販賣，花樣款式繁多，價格從幾十元至上千元人民幣(約145美元)不等。

其中最貴的是販賣兒童衣物的商家「某嬰童1號」的「三寸金蓮」繡花純手工訂製鞋，可按需訂製，需要1580元一雙。該網店的商品信息顯示，已賣出多款；而評論區還有買家發圖展示穿戴效果，稱「鞋底軟軟的，上腳非常秀氣。」

但也有不少網民給店家留言表示很震驚，「你這是童嬰店，賣這個是不是瘋了。」還有網民稱，「大清早亡了，還賣這些東西。」

文化學者、西南大學博物館 副館長鄭勁松分析認為，「從博物館學的角度，如果網上這些是歷史原件或實物藏品的話，它們是有歷史價值的。若是複製品不用於商業流通，而作為文化記憶用於展覽或者民間私人收藏，個人覺得無可厚非。」

他表示，纏足是封建禮教思想對女性的精神桎梏和肉體摧殘。將「三寸金蓮」作為商品流通是一種「文化逆流」，暴露了買賣雙方不健康的文化心態，若有青少年購買後無厘頭地模仿穿戴，百害而無一利。「我們應該對這種彰顯沒落文化形態、文化心理和文化行為的商品買賣予以譴責。」閒魚平台對此回應，「若判定宣揚封建迷信，將做下架處理。」

對網店兜售纏足襪，人民日報微信 公眾號「俠客島」也評論稱，「大清早亡了」。這年頭，有人居然在網上販賣「三寸金蓮」纏足襪？！真是震碎三觀。