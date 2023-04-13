泰墜崖中國孕婦：惡魔夫囚10年難離婚 遭相親網站拒絕

中國孕婦泰國墜崖案當事人王暖暖11日發布視頻稱，至今仍然無法結束與惡魔丈夫的婚姻關係。(視頻截圖)

震驚一時的中國孕婦泰國 墜崖案當事人王暖暖11日發布視頻稱，至今仍然無法結束與惡魔丈夫的婚姻關係。她渴望一段新的感情，註冊相親網站都因沒有離婚證被屢屢拒絕。

綜合中國新聞周刊、香港 01報導，2019年6月9日，來自江蘇、懷孕三個半月的王暖暖，與丈夫到泰國烏汶府帕登公園遊玩時，丈夫為獲取高額保險 賠償金，遂將王暖暖從34米高的懸崖上推下，王全身17處骨折，在ICU搶救了八天，腹中胎兒沒能保住，醫生稱其可能終身無法行走。

案件於2020年3月在泰國烏汶府法院一審宣判，丈夫俞某因蓄意謀殺罪，被判處終身監禁。但在2021年，泰國法院二審宣判認定，丈夫俞某是一時衝動，沒有計畫謀殺，故裁定改為其監禁十年。

由於丈夫被判刑坐牢，王暖暖一直未能進行離婚訴訟。「這個官司一直不能結束，婚姻關係也不能結束。」在視頻中，王暖暖稱，「目前在法律上仍然是他的妻子，我正在努力擺脫這個身份，努力讓自己從他的陰影裡走出來。」

據報導，王暖暖稱，很多網民留言給她，鼓勵她堅持下去，讓她在治療期間打開了自己封閉的心。雖然曾被深深傷害過，但仍渴望家庭的溫暖。雖然嘗試註冊相親網站，但因沒有離婚證，全被拒絕。

王暖暖表示，離婚訴訟需要在她丈夫的刑罰結束後，才可進行民事訴訟。一直不能結束的婚姻關係，像一個無形枷鎖一樣，將她困住。

視頻在微博受到關注，引起討論。多數網民為王暖暖叫屈，稱「殺人未遂是因為姑娘自己命大，後期恢復的不錯是因為意志力強大，經濟能力能跟上。換任何人這會兒墳頭草都老高了。二審減刑完全沒道理，兇手下的是死手。」

另有網民說：「（王夫）得不到應有的制裁，恐婚的越多了。」更多人質疑「這種不能判無效婚姻？」