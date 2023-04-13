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婚鬧堵門1小時 新郎紅包給光、丈母娘昏厥還不讓進

中國新聞組／北京13日電
婚鬧堵門一小時，丈母娘吃兩次救心丸，新郎紅包給光了都不讓進。(取材自中華網)
婚鬧堵門一小時，丈母娘吃兩次救心丸，新郎紅包給光了都不讓進。(取材自中華網)

這些年婚禮現場鬧出不少亂子，讓越來越多的人抵制婚鬧，可是依然有些人執著於鬧婚。河北唐山日前傳出一名新郎接親被堵門婚鬧，一個小時後，新郎紅包派都發完了，新娘方的人還是不讓進去，新郎方的人沒有失去理智，反倒是丈母娘情緒太激動直接昏厥過去。

中華網報導，當天新郎帶著人接親，遭到女方眾人堵門，新郎只能不停派發紅包，無奈對方人太多，有的人收了紅包還在那堵著。一個小時後，新郎的紅包派發完了，新娘方的人還是不讓進去，丈母娘患有冠心病，因為情緒激動昏厥後，連吃了兩個救心丸，才慢慢恢復過來。

一名網友評論，撕開這場婚鬧的遮羞布：「今天有我在，你就別想嫁出去！」這句話安在女方任何一個朋友身上都成立。

新娘嫁人如此，新郎娶親也如此，新郎的朋友們拉開架勢，將新郎綁在電線桿上，以「祝福」的名義，對其進行公開審判式羞辱。

據報導，有人認為這些婚鬧的人，阻止新娘嫁人、阻止新郎娶親，可能有一種「反差式快感」，看到大喜之人落魄，比看到落魄之人大喜更具視覺衝擊力。要紅包是其次，看洋相才是主要的；這些人有個共同心態，就是看熱鬧不怕事大，如果能在現場看到一些意外情況，這場婚禮就參加值了。

婚鬧堵門一小時，丈母娘吃兩次救心丸，新郎紅包給光了都不讓進。(取材自中華網)
婚鬧堵門一小時，丈母娘吃兩次救心丸，新郎紅包給光了都不讓進。(取材自中華網)

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