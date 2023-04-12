5小時送32單 杭州騎手凌晨暈厥…這1夜收入291元

配送紀錄。（取材自大皖看點工作室）

浙江杭州一名外賣騎手小黎，凌晨3點多來到杭州上城閘弄口街道機神農貿市場的餐廳取餐，沒想到突然「哐」的一聲，小黎倒在地上，送醫後昏迷不醒。醫生判斷是疲勞過度導致急性心梗，呼吸心跳驟停，外送平台紀錄顯示，他當天五個小時完成了32單的配送，收入291.5元。

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大皖新聞報導，餐廳老闆回憶，當時小黎進來問顧客的餐有沒有備好，「我就和他說正在做，等兩三分鐘就出鍋」、他就轉身去門外坐在車上等餐。後來聽到「哐」一聲，老闆就看到他直挺挺地躺在地上。警察 很快就到了，檢查時就說好像沒脈搏了，心跳也很微弱，立刻就開始給小黎做心肺復甦。

小黎是廣西玉林陸川縣人，父親得知消息後，坐了22個小時火車才到杭州。看著插著管子的小黎，黎父滿眼是心疼，「整整四年沒見到他了，我看到他第一眼都有些不認識了，怎麼都這麼瘦了」。

小哥合租的房子。（取材自大皖看點工作室）

黎父來到小黎租住的房子時，淚水忍不住在眼眶打轉，「他租的單間大概只有四、五平方米，裡面只擺了一張床，轉個身都費勁」。

「ICU每天的價格都要2000多，我來的時候就帶了幾千塊錢，頭兩天手上的錢就已經全部交了醫療費 ，後續也不知道該怎麼辦了」。黎父稱，醫院初步診斷小黎是因疲勞過度導致急性心梗，呼吸心跳驟停，「醫師告訴我快的話十天就能醒來，如果超過三周還未能醒來可能就……能不能醒來就看他的毅力了」。

租住在小黎對門的小楊也是位騎手，小楊說，「小黎之前曾表示，晚上送外賣的人少，單子多，價格也高，所以今年開始他不僅中午送，夜裡也送」，「他今年開始變得特別拚，就特別想賺錢，不過具體原因他也沒和我說過」。

外送平台表示，小黎屬於眾包騎手，公司並不會對他進行強制派單，「他的工作時間和接單量相對自由，完全是自主決定的」。此外，騎手每天上線後的第一單都會從中扣除3元，為其購買「騎手意外險」。