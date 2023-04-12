我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

1周7學生自殺 天津緊急開家長會

中國新聞組／北京12日電
網傳臨時家長會中介紹七個學生背景的投影。（視頻截圖）
網傳臨時家長會中介紹七個學生背景的投影。（視頻截圖）

網路消息指出，天津市一周內有7名學生自殺。1日起，天津市中小學都在緊急召開家長會，排查學生心理狀態。抖音平台則傳出家長們蜂擁進出學校的視頻。

自由亞洲電台報導，網傳這七個學生的背景，分別是濱海新區，重組家庭，與奶奶同住；西青區，學業壓力大，兩名學生服用亞硝酸鈉；薊州：獨居，成績不佳；河西區，父母離異，父親去世；武清區，市級三好學生，被家長打了一巴掌，在家長面前跳樓；河西區，發生不良行為，老師批評後沒把孩子交到家長手裡，孩子跳河。

網易號「王朝說歷史」的網友說，這些學生究其自殺原因，無非是兩個，學習環境和家庭環境。其中有一位12歲的男孩留下一封遺書說，「每天我睜開眼看到的不是太陽而是作業」。

有網友表示，「家長和學校應該警醒。現在的教育對孩子要求過於苛刻，對分數的追求幾乎到了瘋狂的地步，家長也愛攀比，在外人面前說自己孩子考了多少分，多麼優秀。簡直把孩子當作學習的機器，是學校幹部獲得升遷的工具。成績是衡量孩子唯一的標準。壓力能不大嗎？就像考核成年人一年掙多少錢一樣」。

還有網友說，學生自殺頻傳，在許多地區都很普遍，只是官方壓制消息罷了。一名吉林網友說，「吉林四天跳了四個」，還有浙江網友說，「浙江嘉善，每年初高中都跳幾個」。

重組 教育 抖音

上一則

去吃到飽餐廳偷打包 浙江2女被拘 網酸：為吃牢飯也是夠拚

下一則

經濟學者：孩子是「耐用品」 不生是不對的…網友：專家的傲慢

延伸閱讀

場邊人語／名落孫山 意興闌珊

場邊人語／名落孫山 意興闌珊
付國豪父親託網友機場獻花悼兒子 稱「終生不入香港」

付國豪父親託網友機場獻花悼兒子 稱「終生不入香港」
浙江總商會舉辦網紅盛典 百萬粉絲大網紅出席 500餘人參與

浙江總商會舉辦網紅盛典 百萬粉絲大網紅出席 500餘人參與
NBA／勇士直闖季後賽 湖人灰狼鵜鶘雷霆將挑戰附加賽

NBA／勇士直闖季後賽 湖人灰狼鵜鶘雷霆將挑戰附加賽

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
穿著褐色大衣的鞏俐隨馬克宏從法國飛抵北京。(Getty Images)

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

2023-04-05 20:03

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行