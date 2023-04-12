1周7學生自殺 天津緊急開家長會

網傳臨時家長會中介紹七個學生背景的投影。（視頻截圖）

網路消息指出，天津市一周內有7名學生自殺。1日起，天津市中小學都在緊急召開家長會，排查學生心理狀態。抖音 平台則傳出家長們蜂擁進出學校的視頻。

自由亞洲電台報導，網傳這七個學生的背景，分別是濱海新區，重組 家庭，與奶奶同住；西青區，學業壓力大，兩名學生服用亞硝酸鈉；薊州：獨居，成績不佳；河西區，父母離異，父親去世；武清區，市級三好學生，被家長打了一巴掌，在家長面前跳樓；河西區，發生不良行為，老師批評後沒把孩子交到家長手裡，孩子跳河。

網易號「王朝說歷史」的網友說，這些學生究其自殺原因，無非是兩個，學習環境和家庭環境。其中有一位12歲的男孩留下一封遺書說，「每天我睜開眼看到的不是太陽而是作業」。

有網友表示，「家長和學校應該警醒。現在的教育 對孩子要求過於苛刻，對分數的追求幾乎到了瘋狂的地步，家長也愛攀比，在外人面前說自己孩子考了多少分，多麼優秀。簡直把孩子當作學習的機器，是學校幹部獲得升遷的工具。成績是衡量孩子唯一的標準。壓力能不大嗎？就像考核成年人一年掙多少錢一樣」。

還有網友說，學生自殺頻傳，在許多地區都很普遍，只是官方壓制消息罷了。一名吉林網友說，「吉林四天跳了四個」，還有浙江網友說，「浙江嘉善，每年初高中都跳幾個」。