遭寶馬女醉駕追撞拖行2公里…半年後慘況曝 丈夫拒和解

肇事寶馬車左前裙與受害者駕駛的電動車尾部相撞，受害者的褲子被轎車左前照燈燈腳卡住，慘遭拖行。圖為事發現場。(取材自極目新聞)

湖南婁底28歲寶馬女司機肖某萍醉駕、超速，追尾騎電動車 的謝女士，並將其拖拽1公里事件，案發半年後在婁星區法院開庭。謝女士的弟弟說，根據檢方展示的行車記錄儀，肖某萍明確知道自己「撞到個女人」，且拖行距離長達2100多米。謝女士丈夫周先生說，妻子重傷二級，仍不能說話和走路，不能參加庭審；肖某萍不積極沒誠意，「所以我沒答應簽諒解書」。

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華商報大風新聞報導，婁底市公安 局交警出具「道路交通事故認定書」顯示，2022年9月2日深夜，肖某萍醉酒駕駛一輛寶馬車，轎車左前裙與前方謝女士駕駛的電動車尾部相撞，謝女士的褲子被轎車左前照燈燈腳卡住，肖某萍非但不停車，反而駕車逃離，將謝女士拖行至吉星路中澳加油站 地段時，被執勤交警截停查獲。

謝女士的弟弟透露，肖某萍駕車追尾姊姊的電動車後，將姊姊拖行了1000多米。案發現場視頻顯示，肖某萍被交警攔停後，不熄火、不下車，不配合交警執法，現場視頻證實，其是穿高跟鞋開車；「不清楚她當時是否已經意識到剮蹭到人，不過她隨後給某人打了電話諮詢，公訴書裡他倆是一起被起訴的」。

周先生則表示，妻子是面部朝下被拖拽，全身三分之一的地方嚴重擦傷，造成特重型閉合性顱腦損傷，仍在醫院救治，意識時好時壞，無法參加此次庭審。「目前我妻子還在康復期，她現在生活不能自理，說話也不能說，路也不能走，吃飯雖然可以吃了，就是每次進食時間比較長，喝水的話還是有點差」。

周先生強調說，肇事寶馬車車速很快，妻子根本來不及反應，「肇事車輛超速了38%，因為事發路段限速是時速50公里，她的車子當時的時速有69的樣子。」

飛來橫禍，幾乎拖累整個家庭，周先生說：「現在在醫院是我跟我母親在陪護，我要照顧妻子，我的工作就沒做了。我妻子今年已經38歲，我們有兩個孩子，都在上學，小的12歲，大的17歲」。他想以後再提民事訴訟，「因為後續的醫藥費用暫時無法確定，到底還要花多少錢，還要治療多久都不好說」。

據報導，周先生透露，此次開庭前的4月7日，婁星區法院通知他們家屬到法院「主要還是肇事者家屬想叫我們給她（肖某萍）諒解」。肖某萍的家屬當時代表她向他致歉，但他認為對方並不積極主動，「他們墊付的醫藥費、生活費總共才給了13萬元，但我妻子現在住院已經花了將近100萬，這說明他們家屬是沒有誠意的，最起碼要付醫藥費，所以我就沒答應簽諒解書」。

作為受害者的丈夫，周先生表達了訴求：「我們希望公平公正公開判決」。

據海報新聞報導，備受關注的「寶馬司機醉駕撞人拖行」案庭審已結束，將擇日宣判。謝女士的弟弟謝先生在庭審結束後說，庭審中，檢方展示了五名證人的證言。其中，行車記錄儀內容中，肖某萍對梁某某說「我撞到個女人」，撞人後還行駛了半分鐘，隨後在路邊停了一會兒，再次啟動車輛通過了一個紅綠燈，在下一個紅綠燈掉頭行駛一段路程後被交警逼停，拖行距離有2100多米。

他說，肖某萍的父親也在現場旁聽，但整個過程中未與謝家人交流。