我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普讚習近平「出色男人」：外型好頭腦好 無可替代

越有錢真的越快樂 但對整體人生滿足感影響不大

安徽女剖腹產「脹奶發燒」 竟被丈夫大罵3小時：讓她疼死

中國新聞組／北京12日電
安徽一名男子因哺餵母乳問題，大罵剛剖腹產的妻子3個多小時，引起網路撻伐。示意圖。(路透資料照片)
安徽一名男子因哺餵母乳問題，大罵剛剖腹產的妻子3個多小時，引起網路撻伐。示意圖。(路透資料照片)

中國安徽阜陽一名剛剖腹產完的媽媽，產後因為脹奶發燒身體不適，卻被丈夫痛罵長達三小時，甚至說「她疼，讓她死」，連護士都勸不動。有網友將影片PO上網，隨即登上熱搜，引發網友關注。

錢江晚報報導，此事發生在安徽阜陽臨泉縣婦幼保健院，當事人已出院。視頻發布者配文表示，這名剛剖腹產的寶媽，產後決定不餵母乳，但醫師在不知情下做了催乳，「當時她丈夫沒在，事後也沒跟她丈夫說，直到半夜脹奶發燒，她才和丈夫說這事」。

這名丈夫當時氣得想要找醫師理論但沒找到，竟將氣出在妻子身上，不停大罵，「你是不是沒腦子？」、「你再給我哭一個？」。多名護士來勸男子冷靜，沒想到他還說出「她疼（讓）她死」等冷淡話語，前後飆罵3小時，最後還是由醫生來調解才解決。

據報導，臨泉縣婦幼保健院一名工作人員表示，他們已經關注到此事，但事發時間和具體原因等他們還需要進一步了解。

臨泉縣委宣傳部一名工作人員回應稱，「當事人已於4月7日出院，視頻拍攝於4月6日。夫妻都不是本縣人，女子是阜陽市穎泉區的，男子是外省的」。他們已將相關情況轉發給穎泉區，協調他們做好婦女關懷工作和家庭矛盾調解工作。「據了解，男子平時還是比較關心他妻子，就是脾氣火爆點。」該工作人員說。

然而，很多網友對男子的行事表達不滿，認為這不是脾氣火爆，而是不尊重。

上一則

習近平：練兵備戰 堅決捍衛中國領土主權

延伸閱讀

上海最低工資標準近380美元 仍居中國各省市榜首

上海最低工資標準近380美元 仍居中國各省市榜首
家庭矛盾？上海博士醫生廁所掐死護士妻

家庭矛盾？上海博士醫生廁所掐死護士妻
安徽網紅烤魚店 垃圾桶撿食材上桌 「只要不臭都能用」

安徽網紅烤魚店 垃圾桶撿食材上桌 「只要不臭都能用」
兩會後 安徽、湖南、海南三省一把手換人

兩會後 安徽、湖南、海南三省一把手換人

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
穿著褐色大衣的鞏俐隨馬克宏從法國飛抵北京。(Getty Images)

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

2023-04-05 20:03

超人氣

更多 >
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款
26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡