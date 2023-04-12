安徽女剖腹產「脹奶發燒」 竟被丈夫大罵3小時：讓她疼死

安徽一名男子因哺餵母乳問題，大罵剛剖腹產的妻子3個多小時，引起網路撻伐。示意圖。(路透資料照片)

中國安徽阜陽一名剛剖腹產完的媽媽，產後因為脹奶發燒身體不適，卻被丈夫痛罵長達三小時，甚至說「她疼，讓她死」，連護士都勸不動。有網友將影片PO上網，隨即登上熱搜，引發網友關注。

錢江晚報報導，此事發生在安徽阜陽臨泉縣婦幼保健院，當事人已出院。視頻發布者配文表示，這名剛剖腹產的寶媽，產後決定不餵母乳，但醫師在不知情下做了催乳，「當時她丈夫沒在，事後也沒跟她丈夫說，直到半夜脹奶發燒，她才和丈夫說這事」。

這名丈夫當時氣得想要找醫師理論但沒找到，竟將氣出在妻子身上，不停大罵，「你是不是沒腦子？」、「你再給我哭一個？」。多名護士來勸男子冷靜，沒想到他還說出「她疼（讓）她死」等冷淡話語，前後飆罵3小時，最後還是由醫生來調解才解決。

據報導，臨泉縣婦幼保健院一名工作人員表示，他們已經關注到此事，但事發時間和具體原因等他們還需要進一步了解。

臨泉縣委宣傳部一名工作人員回應稱，「當事人已於4月7日出院，視頻拍攝於4月6日。夫妻都不是本縣人，女子是阜陽市穎泉區的，男子是外省的」。他們已將相關情況轉發給穎泉區，協調他們做好婦女關懷工作和家庭矛盾調解工作。「據了解，男子平時還是比較關心他妻子，就是脾氣火爆點。」該工作人員說。

然而，很多網友對男子的行事表達不滿，認為這不是脾氣火爆，而是不尊重。