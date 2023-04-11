寧夏女上訪被跨省傳喚 弟討說法被毆 憤而跳河

中衛市公安局沙坡頭區分局傳喚證。（取材自央廣網）

寧夏一名王姓女子日前到北京 上訪，停留河北親戚家期間被寧夏公安 跨省抓捕、傳喚。她的弟弟王成得知消息後，到當地政府討說法未果，更疑遭毆打，同天下午就跳下黃河失聯。寧夏中衛市沙坡頭區政府10日回應稱，王成未被毆打，更稱王成患癲癇，有精神殘疾。事件被熱議，但多數訊息遭屏蔽。

頂端新聞報導，48歲的寧夏人王芳稱，她受父親委託，3月16日和侄女王芸去了北京。因父親王學金家中拆遷補償事宜，她赴國家信訪局遞交材料，並於當日離京，來到河北省清河縣的親戚家。

王芳於3月23日在河北省清河縣街頭被三名不明身分男子抓捕。家屬報警後，三男子來到屬地派出所，自稱是寧夏中衛市公安局文昌派出所民警，並出具傳喚證，告知王芳涉嫌「尋釁滋事案」。

侄女王芸說，3月23日上午，她給人在寧夏的父親王成打電話告知此事，希望家人去當地溝通。父親中午回電話稱在文昌鎮政府被人打了，並說已報警。

王成的母親稱，她當天中午在寧夏文昌鎮政府見到了王成，「他嘴唇發白，臉色發青，雙手抱著胸口」。王成對她說，他被人打了胸口。當天下午，她和其他親屬就得知王成跳河了。

另據央廣網報導，寧夏中衛市沙坡頭區人民政府10日發通報稱，自2011年8月至今，王芳及家人多次就房屋拆遷安置問題到各級政府和信訪部門上訪。期間，相關部門反覆與王芳及家人溝通協商，均因其訴求過高，不符合當時拆遷安置政策，未能達成一致意見。3月15日至17日，王芳又兩次到北京上訪，沙坡頭區文昌鎮政府人員到北京多次勸解，王芳仍拒絕返回中衛協商解決問題，在北京街口大吵大鬧，並聲稱採取極端行為。

通報稱，3月23日上午，王學金、王成到文昌派出所詢問傳喚王芳的情況。期間，王成情緒激動，被其父王學金當眾掌摑兩下，王成隨即到文昌鎮鎮長辦公室吵鬧，經勸解後自行離開。

通報強調，經核查，王成在派出所及文昌鎮政府期間，全程有完整音視頻記錄，不存在被民警和鎮政府工作人員毆打情形。

通報並稱，「對王成跳河失聯，我們深感痛心。」通報還披露，王成自小患有癲癇，經鑑定結論為精神殘疾二級。稱他享受城市低保政策，領取殘疾人護理補貼、困難殘疾人生活補貼，以及臨時性救助。