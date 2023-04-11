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中國維權人士許志永被控顛覆政權罪 重判14年

中國新聞組／北京11日電
中國知名維權人士許志永10日獲重判14年。 （路透）
中國知名維權人士許志永10日獲重判14年。 （路透）

據維權網消息，中國知名維權人士許志永10日上午在「顛覆國家政權罪」的罪名下，遭重判14年；同案另位維權人士丁家喜被判12年。

維權網以「令人憤怒」形容這次判決，並稱中國人權捍衛者的空間和處境需要國際社會的進一步有效關注。

維權網稍早曾披露，山東臨沭縣法院10日上午開庭審理許志永、丁家喜所涉的顛覆國家政權案。

2019年12月，許志永、丁家喜與維權人士、律師在廈門聚會，討論時政和中國未來；同月26日，當局開始抓捕參與和涉及這次私人聚會的人士，先後20多人被失蹤、被傳喚或被拘留，被指涉嫌煽動顛覆國家政權（後改為顛覆國家政權）和尋釁滋事。

本案受到國際媒體關注，案發至今3年多來持續報導。據中國刑法，顛覆國家政權可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

50歲的許志永於2002年獲得北京大學法學博士學位，曾任教北京郵電大學，並成功推動廢除不合時宜的「城市流浪乞討人員收容遣送辦法」、創辦公益性民間組織「陽光憲政社會科學研究中心」（後改名北京公盟諮詢有限責任公司）關注打工子弟學校的生存和法律保障。

2003年底，許志永當選北京海淀區人大代表（2006年連任），倡導公民以非暴力方式維護自身權益，要求官員公布財產、懲治腐敗。

2009年中，公盟被取締，許志永被控涉嫌偷稅並被捕，之後獲保釋，暫獲自由。

2012年11月，許志永向中國國家主席習近平發出「一個公民對國家命運的思考」公開信，數日後被安全人員帶走；2013年2月又在北京地鐵口發放傳單呼籲教育平權等而遭傳訊；2014年1月，北京市第一中級人民法院以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」，判處許志永4年徒刑。刑滿出獄後，許志永繼續投身公民活動。

在廈門聚會案後的逃亡期間，2020年初，許志永對習近平發出「勸退書」；2月15日在廣州被警方帶走，並於6月20日被正式逮捕。

2021年1月，許志永被捕後首次在看守所會見律師。

北京當局往往以「顛覆國家政權」、「煽動顛覆國家政權」等相關罪名壓制不同的聲音。曾獲諾貝爾和平獎的異議作家劉曉波因「零八憲章」案，2009年因「煽動顛覆國家政權罪」被判刑11年；2017年7月因肝癌，在保外就醫期間病逝。

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