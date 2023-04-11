造塑料槍被認定槍枝 福建男刑滿續申訴：我認為我無罪

涉案的黃河牌玩具槍。（取材自澎湃新聞）

福建晉江男子黃河，在村里開辦一家玩具廠，生產的黃河牌玩具槍一度遠銷捷克、菲律賓等國。不過，警方查抄黃河的玩具廠，起獲近2萬支塑料玩具槍，並認定其中6103支是具有致傷力的槍枝。2012年，黃河因非法製造、買賣槍枝罪，一審被判處有期徒刑14年，上訴也被駁回，已經刑滿獲釋的他還說，「我認為我無罪，我還要繼續申訴。」

澎湃新聞報導，黃河僅有初中學歷，早年在國企做電工，下崗後和朋友先後開辦過彈簧廠、塑料廠，2003年9月開辦一家玩具廠，並從香港買回台灣生產的玩具槍進行仿製。在黃河的玩具廠迅速發展之際，2010年，公安 部印發「公安機關涉案槍枝彈藥性能鑑定工作規定」，明確了槍枝認定標準，對不能發射制式彈藥的非制式槍枝，槍口比動能大於等於1.8J/CM2即認定為槍枝。

2011年4月，黃河的一個下游經銷商在河南 許昌被警方抓獲，之後黃河進入警方視野。當年7月，黃河被刑拘，警方查抄他的玩具廠時，被認定其中6103支是具有致傷力的槍枝。2012年，黃河因非法製造、買賣槍枝罪，黃河一審被判處有期徒刑14年，其上訴後被駁回。

案發後，有媒體在報導時，還將黃河的玩具廠稱為「兵工廠」。

黃河被抓後，黃河牌玩具槍在市場上逐漸消匿。不過，隨著短視頻社交平台的興起，又有一些人在社交平台上展示其擁有的黃河牌玩具槍，稱其為「情懷玩具」。還有很多帳號在發布玩具槍視頻時，加上「#黃河玩具槍」作為標籤，而黃河辨認後指出，只有個別的是出自他的玩具廠，其餘大多都是蹭熱度。

2022年12月，經過4次減刑後，服刑11年5個月的黃河刑滿獲釋。此時，黃河已67歲，他決定繼續申訴。黃河用帶有濃重閩南口音的普通話自嘲地說，「但我認為我無罪，我還要繼續申訴。」

目前，黃河已委託北京 冠領（上海）律師事務所律師李陽、李向榮幫他寫了申訴書，準備繼續申訴。