我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

造塑料槍被認定槍枝 福建男刑滿續申訴：我認為我無罪

中國新聞組／上海11日電
涉案的黃河牌玩具槍。（取材自澎湃新聞）
涉案的黃河牌玩具槍。（取材自澎湃新聞）

福建晉江男子黃河，在村里開辦一家玩具廠，生產的黃河牌玩具槍一度遠銷捷克、菲律賓等國。不過，警方查抄黃河的玩具廠，起獲近2萬支塑料玩具槍，並認定其中6103支是具有致傷力的槍枝。2012年，黃河因非法製造、買賣槍枝罪，一審被判處有期徒刑14年，上訴也被駁回，已經刑滿獲釋的他還說，「我認為我無罪，我還要繼續申訴。」

澎湃新聞報導，黃河僅有初中學歷，早年在國企做電工，下崗後和朋友先後開辦過彈簧廠、塑料廠，2003年9月開辦一家玩具廠，並從香港買回台灣生產的玩具槍進行仿製。在黃河的玩具廠迅速發展之際，2010年，公安部印發「公安機關涉案槍枝彈藥性能鑑定工作規定」，明確了槍枝認定標準，對不能發射制式彈藥的非制式槍枝，槍口比動能大於等於1.8J/CM2即認定為槍枝。

2011年4月，黃河的一個下游經銷商在河南許昌被警方抓獲，之後黃河進入警方視野。當年7月，黃河被刑拘，警方查抄他的玩具廠時，被認定其中6103支是具有致傷力的槍枝。2012年，黃河因非法製造、買賣槍枝罪，黃河一審被判處有期徒刑14年，其上訴後被駁回。

案發後，有媒體在報導時，還將黃河的玩具廠稱為「兵工廠」。

黃河被抓後，黃河牌玩具槍在市場上逐漸消匿。不過，隨著短視頻社交平台的興起，又有一些人在社交平台上展示其擁有的黃河牌玩具槍，稱其為「情懷玩具」。還有很多帳號在發布玩具槍視頻時，加上「#黃河玩具槍」作為標籤，而黃河辨認後指出，只有個別的是出自他的玩具廠，其餘大多都是蹭熱度。

2022年12月，經過4次減刑後，服刑11年5個月的黃河刑滿獲釋。此時，黃河已67歲，他決定繼續申訴。黃河用帶有濃重閩南口音的普通話自嘲地說，「但我認為我無罪，我還要繼續申訴。」

目前，黃河已委託北京冠領（上海）律師事務所律師李陽、李向榮幫他寫了申訴書，準備繼續申訴。

其申訴事實及理由為，黃河主觀上沒有非法製造、買賣槍枝的犯罪故意，客觀上沒有造成危害後果，社會危害性顯著輕微，判決所依據的1.8J/CM2的槍枝鑑定標準不合理、不合法，不應作為鑑定依據，且鑑定主體、鑑定程序不合法，鑑定過程及結果也存在不能排除合理懷疑情況，本案未達到刑事案件定罪標準要求，應判決無罪。

涉案的黃河牌玩具槍。（取材自澎湃新聞）
涉案的黃河牌玩具槍。（取材自澎湃新聞）

公安 北京 河南

上一則

港「五福星」吳耀漢83歲病逝 笑匠形象永存

下一則

復活節長假尾聲 46萬人返港逼爆口岸

延伸閱讀

研究發現加州學校暴力事件急劇減少 槍枝報告下降 70%

研究發現加州學校暴力事件急劇減少 槍枝報告下降 70%
五角大廈外流密件：烏防空彈藥恐在數周內耗盡

五角大廈外流密件：烏防空彈藥恐在數周內耗盡
新州紐瓦克機場 攔截外包員工「違規持槍」

新州紐瓦克機場 攔截外包員工「違規持槍」
反槍枝暴力 加州去年繳獲1437件武器

反槍枝暴力 加州去年繳獲1437件武器

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象