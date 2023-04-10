女大生搭29元 高鐵商務座 暢吃零食、45元盒飯 挨轟占小便宜

在候車廳內可以找個一個人的位置，慢慢吃慢慢喝，不用擔心錯過高鐵，因為到了時間會有工作人員來提醒。（取探自觀察者網）

近日，有網友稱花了29元乘坐高鐵商務座，可以免費吃商務座候車室的零食、飲料、咖啡 等，遇上餐點時間，還可以免費領盒飯，引發熱議。中國鐵路12306工作人員表示，購買高字開頭的高鐵跨區列車的商務座，會在餐點的時間提供正餐。有網友表示看不慣這樣占小便宜的行為。

來源：YouTub

觀察者網報導，但一個旅遊視頻中，一位在南京讀書的女大學生表示，買了一張南京南到江寧站的高鐵商務座票，而且要買中午飯點的這一趟，票價只要29元。她提前3個小時去，在商務座候車廳內休息，候車廳內，有零食飲料咖啡隨便吃隨便喝，全部都免費。

午飯時間還能吃到一份盒飯和喝到一杯蛋花湯。（取探自觀察者網）

女生說，在候車廳內可以找個一個人的位置，慢慢吃慢慢喝，不用擔心錯過高鐵，因為到了時間會有工作人員來提醒。而且走商務座專用通道，不用排隊等待，檢票後直接上車。

視頻顯示，進如商務座車車廂後，有專屬的紅色大沙發座椅，上車後乘務員還會給你送來小零食；因為是午飯時間，所以還能吃到一份盒飯和喝到一杯蛋花湯，盒飯價格49元，商務座價格29元，一份盒飯直接「回本」。

報導說，因為南京南站到江寧站只有9分鐘，所以飯和零食是來不及吃了，該女生統統打包帶走，此外，商務座的拖鞋也可以帶走。

據報導，有不少網友也用過這種套路，有網友評論說，被這樣搞，高鐵遲早要取消短途商務座這個選項；但也有人說，短途就是這麼規定的，人家買的短途門票怎麼不能用了，如果取消了，那就是高鐵的問題，他們違背規章怎麼能說是短途商務座的問題呢？