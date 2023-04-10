我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

女大生搭29元 高鐵商務座 暢吃零食、45元盒飯 挨轟占小便宜

中國新聞組／北京10日電
在候車廳內可以找個一個人的位置，慢慢吃慢慢喝，不用擔心錯過高鐵，因為到了時間會有工作人員來提醒。（取探自觀察者網）
在候車廳內可以找個一個人的位置，慢慢吃慢慢喝，不用擔心錯過高鐵，因為到了時間會有工作人員來提醒。（取探自觀察者網）

近日，有網友稱花了29元乘坐高鐵商務座，可以免費吃商務座候車室的零食、飲料、咖啡等，遇上餐點時間，還可以免費領盒飯，引發熱議。中國鐵路12306工作人員表示，購買高字開頭的高鐵跨區列車的商務座，會在餐點的時間提供正餐。有網友表示看不慣這樣占小便宜的行為。

來源：YouTub

觀察者網報導，但一個旅遊視頻中，一位在南京讀書的女大學生表示，買了一張南京南到江寧站的高鐵商務座票，而且要買中午飯點的這一趟，票價只要29元。她提前3個小時去，在商務座候車廳內休息，候車廳內，有零食飲料咖啡隨便吃隨便喝，全部都免費。

午飯時間還能吃到一份盒飯和喝到一杯蛋花湯。（取探自觀察者網）
午飯時間還能吃到一份盒飯和喝到一杯蛋花湯。（取探自觀察者網）

女生說，在候車廳內可以找個一個人的位置，慢慢吃慢慢喝，不用擔心錯過高鐵，因為到了時間會有工作人員來提醒。而且走商務座專用通道，不用排隊等待，檢票後直接上車。

視頻顯示，進如商務座車車廂後，有專屬的紅色大沙發座椅，上車後乘務員還會給你送來小零食；因為是午飯時間，所以還能吃到一份盒飯和喝到一杯蛋花湯，盒飯價格49元，商務座價格29元，一份盒飯直接「回本」。

報導說，因為南京南站到江寧站只有9分鐘，所以飯和零食是來不及吃了，該女生統統打包帶走，此外，商務座的拖鞋也可以帶走。

據報導，有不少網友也用過這種套路，有網友評論說，被這樣搞，高鐵遲早要取消短途商務座這個選項；但也有人說，短途就是這麼規定的，人家買的短途門票怎麼不能用了，如果取消了，那就是高鐵的問題，他們違背規章怎麼能說是短途商務座的問題呢？

咖啡

上一則

美艦南海「自由航行」中國控：非法闖南沙島礁海域

下一則

中國留學生 8成「海歸」逾半在北京工作、多進國企

延伸閱讀

靜宜女大生赴緬甸前 疑簽注博弈網站

靜宜女大生赴緬甸前 疑簽注博弈網站
台失聯女大生傳緬北尋獲 為愛不願歸

台失聯女大生傳緬北尋獲 為愛不願歸
今年第8次…高鐵集電弓又異常 全車隊下月特檢

今年第8次…高鐵集電弓又異常 全車隊下月特檢
養生／這11款健康零食 吃了沒有罪惡感

養生／這11款健康零食 吃了沒有罪惡感

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案