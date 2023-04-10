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不把中國人當人? 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

中國新聞組／北京10日電
兩位外國旅客登機，一名旅客上前詢問，卻被工作人員勸離。（取材自九派新聞）
兩位外國旅客登機，一名旅客上前詢問，卻被工作人員勸離。（取材自九派新聞）

亞洲航空（AirAsia）從上海飛往曼谷的航班，近日據傳為等2位外國遊客，導致航班延誤3小時，上百名乘客在飛機上等待，沒吃沒喝，乘客怒道，「不把中國人當人」。上海浦東機場回應稱，該航班確實延誤，但具體原因不明。

綜合媒體報導，網傳影片中，機上乘客不滿延誤，向工作人員討說法，卻始終未得到正面回應。一名女性乘客稱，「一個人2小時，幾百個人就多長時間了？不把中國人當人？」

還有一名男性乘客表示，雖然是廉航，但沒吃沒喝要等待兩小時，難以接受。隨後，遲到的兩位外國乘客登機後，機上眾多乘客拿出手機拍攝，還有一名男性乘客上前詢問「Two hours，why？」，卻遭到工作人員勸離。

據報導，延誤的航班為4月8日由上海飛曼谷的亞洲航空XJ761。據「飛常准」航班信息平台顯示，該航班計畫起飛時間是6點50分，實際起飛時間是9點58分。預計到達時間為10點15分，實際到達時間為下午1點27分，延誤了3小時。

對此，上海浦東機場客服表示，該航班確實延誤，但不清楚原因，具體需要向泰國亞洲航空詢問。對此亞航暫未回應。

網民也紛紛表示不滿，「我們國人延遲一秒都是不讓登機的，國外人就是待遇好」、「外國人的飛機老外說了算」、「外國人的人老外說了算，在國內也可為所欲為」、「知道航管要等飛機報備準備完成才能飛嗎，飛機一直說有問題航管能怎麼樣」。

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