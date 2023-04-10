「黑」在美國32年 劉大爺將獲低保、上海戶口 網民罵翻

「黑」在美國32年的上海劉大爺。 (取材自微信)

黑在美國(沒合法停留身分)32年的上海劉大爺，回中國後終於有著落了。75歲劉玉生流落紐約街頭被善心人士募款送回，卻爆和上海妻女爭房產。最新進展是，上海政府正幫助劉玉生補辦戶口等手續，未來將為他發放低保；律師稱其妻女有贍養義務。消息傳出引發大批網民反彈，怒批劉30多年沒繳稅，幫辦戶口等於保障他的爭產權利，「國家不該養這種無情無義之人」。

新民晚報報導，1990年，劉玉生拋下小自己10歲的妻子和當時僅8歲的女兒，和哥哥一起偷渡 去美國，堅信到了美國就能輕鬆發財，但兄弟倆因沒有合法身份難找工作，甚至連溫飽都無法解決，哥哥很快返回中國，但劉玉生堅決不回國，在美國一待就是32年，成了睡大街、睡公園的流浪漢。期間，他沒有聯繫過國內的妻女，也沒有往家裡寄過一分錢。

2022年初，美國上海同鄉會遇到睡在路邊的劉玉生，發現他是老鄉，結合愛心人士幫劉玉生籌集到1.5萬美元善款，把他送回了國。但妻女拒絕和他對話和見面，劉玉生後來還向妻女提出分房產。

上海楊浦區相關部門稱，基層政府和社會救助管理部門有義務保障劉玉生的基本生活。經過協調，政府將他送入楊浦區救助管理站，負責他的日常起居。劉玉生並在延吉新村街道工作人員幫助下，寫了情況說明：「沒有固定收入，沒有經濟來源，不要女兒贍養，屬於生活無著的流浪乞討人員」。

由於老人多年前註銷了原屬延吉新村街道的本地戶口，因此，楊浦區相關部門還在為劉玉生補辦各種手續。據介紹，等戶口等手續辦理完成後，政府將為他發放低保。劉玉生目前在楊浦區某公立養老院 臨時安置。

報導引述律師劉宣廷表示，劉玉生和他的妻子沒有離婚，仍是合法存續的夫妻關係，根據民法典，他妻子負有救助扶養義務，子女有贍養老人的義務。但是考慮到情理，這樣的事情對他的妻女來說是比較難以接受的。

對於劉玉生將享有低保及安置還能辦戶口，網民幾乎一面倒反對：「你還是回美國去吧，不是所有的人都值得救助」，「潤出去的就別回來」，「低保的錢，美國愛心人士也一起掏了好不好？」，「一分社保沒繳過，偷渡出去的，現在老了回來要國家養」，「中國農民辛苦一世也沒能有你回來的待遇」。