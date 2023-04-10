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只因升職受阻 網傳常熟醫院主管開車追殺副院長 至少3死

中國新聞組／北京10日電
江蘇常熟驚傳醫院主管駕車撞人，圖為現場畫面。(視頻截圖)
江蘇常熟驚傳醫院主管駕車撞人，圖為現場畫面。(視頻截圖)

8日，一段標題為「開車追殺院長，撞死兩人，司機當場死亡」爆料視頻在網上流傳。視頻指出，網傳江蘇常熟市第二人民醫院康姓黨政辦主任因升職被阻，開車衝撞該院薛姓副院長報復，致薛男撞斷兩根肋骨，康男的車又衝到路上撞死2人和自己。官方一度稱此「交通事故屬實」，但未證實是否為開車殺人事件。目前，多則相關報導在中國網路上已疑被刪除。

上游新聞報導，江蘇常熟市這段的爆料視頻在網上引發關注。視頻稱，事發於7日下午4時52分，一輛白色私家車在街道右側高速行駛，疑先撞飛一名行人後，在空中翻轉幾圈後重摔在地，還連續衝撞停在路邊的3輛私家車，繼續在路面上翻滾滑行十幾米才停住。

後續視頻顯示，現場100多米的路面上，留下不少汽車外殼殘片，5輛受損車輛停在路邊，疑似有人躺在地上。有網民稱，後續視頻看來像是有人事後在現場拍攝，車禍疑造成至少3死。

據網上流傳車禍原因，疑是常熟二院（常熟市第二人民醫院）康姓黨政辦主任因未能入選黨委常委，開車衝撞薛姓副院長報復。康男開車從車庫出來後先尾隨薛男，接著突然加速撞向薛男，薛男被撞斷兩根肋骨，但匆忙躲到柱子後面逃過一劫。康男的車隨後又衝到路上撞飛一名行人，據稱有2名行人被撞死，康男也因撞樹當場死亡。

目前，這段網傳信息尚未獲官方證實或澄清。有報導稱，社交媒體上，「常熟二院車禍」、「常熟惡意撞人」一度成為熱門話題，但與這起車禍相關的報導在官方回應後，已在微博、各入口網站搜尋不到，疑似因事件太敏感而被刪除。此說也未獲官方回應。

車禍 汽車 微博

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