陝男向央企索3000小時加班費 公司：大家都加班 別人沒意見

20多歲的吳波（化名）任職於中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司西安物探裝備公司，他將向公司索要3000小時加班費。(取材自華商報)

陝西西安一名央企中石油 子公司員工近日提起勞動仲裁，向單位索要3000小時加班費。他說，上班近三年來多次加班但很少換休，認為公司未依法按時足額支付加班報酬，損害自己的利益。對此，公司回應稱大家都加班，別人沒意見，加班是個人自願的，也可以換休。

上游新聞報導，「我申請了勞動仲裁，單位已經知道了」，20多歲的吳波（化名）表示，他的單位名為中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司西安物探裝備公司。

「我是2016年7月進入公司上班的，在電纜與機械加工車間任職操作服務崗，已經續簽了無固定期限合同，是正式職工。從2020年8月到現在，我個人加班時間已經大約3000小時，很少換休。」吳波說。

據報導，他所從事的工作是組裝零件等，是三班倒，經常上中班和夜班，如果活多就需要常常加班。「去年有幾個月活多，特別忙，我們車間有100天幾乎所有人都是天天上班15小時，除了法定節假日以外，全部的加班小時都按換休算，說是折合1小時9塊錢（人民幣，下同）」，吳波說。

「勞動合同上白紙黑字，規定的工作時間是每天8小時，每周40小時。」吳波認為公司沒有依據勞動法按時足額支付加班報酬，損害了自己的利益。近日，他向高新區勞動仲裁部門提出仲裁申請書，索要2020年8月到2023年2月底的加班工資。

在申請書上，吳波提出「在職期間，被申請人多次安排本人加班，卻沒有支付加班費，至今拖欠加班費29萬2623.71元，其中延時（1855.81小時）加班費12萬3268.53元，休息日(164.25天)加班費15萬7699.71元，法定節假日加班費1萬1655.47元。

吳波說，部分法定節假日是發了加班工資的，工資信息裡有，但還有很多就是不清不楚的。去年12月底吳波收到了獎金近3萬元，但其中沒有標註加班費項目。

據報導，該公司相關人士說，加班費這些有明確規定，也是個人自願的，可以不加班，也可以換休。對於操作服務崗執行的一個8小時班72元的效益工資，因此加班費應該也是依據這個計算的，都發在年終獎裡，否則也不可能一個人年終獎發兩三萬元。

「大家都加班，也沒有其他人提出意見，操作工月薪七八千元已經不錯了。」他說，吳波在單位表現一直不錯，手也快，有時候還主動要求多幹點，之所以現在提出仲裁，是因為要離開單位，想多要些錢。