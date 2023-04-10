豪門父子反目 前老董不還3印章 中上市公司宣布停用

上市公司「電科院」發生豪門父子反目事件。（取材自「電科院」官網）

中國上市公司「電科院」上月更換董事長，扯出公司創始人胡德霖與兒子胡醇間的矛盾，被換掉的董事長胡醇決定對電科院及父親提告。日前，電科院公布關於前董事長侵占印章事件又有了最新進展，電科院發布公告稱，由於經過多方努力，胡醇仍未移交公司公章、合同專用章、法人章，電科院決定停止使用這3枚印章。事件似乎愈演愈烈。

每日經濟新聞報導，作為電器檢測 行業龍頭，今年以來電科院因「父子反目」新聞引發市場關注。創始人之子胡醇在被免去董事長、總經理等職務後，反將父親胡德霖、公司告上法庭，請求法院撤銷相關決議。

實控權動蕩之下，2022年電科院的業績出現大幅下滑。根據電科院發布的業績預告，2022年公司預計實現歸母淨利潤 用2900萬至4200萬元人民幣（約421.9萬至611.1萬美元），同比下降78%到85%。

電科院日前發布公告，稱公司於2023年1月12日召開第五屆董事會第11次會議審議通過「關於更換公司董事長的議案」，宋靜波為公司新任董事長。前任董事長胡醇依規定應將公司印章移交給宋靜波，但截至目前，胡醇仍未移交公司公章、合同專用章、法人章3枚印章。

據電科院此前公告發現，早在去年11月1日，前董事長胡醇要求公司一員工將這3枚印章送給他指定的人員後，便再未返還。

在印章被侵占近4個月索要無果後，電科院在最新公告中宣布，上述印章自2022年11月1日起停止使用，任何人使用上述印章簽署的任何合同、協議以及具有合同性質的文件或其他書面文件，公司均不予承認，由此產生的一切法律後果和責任與公司無關。

此外，公司已向當地政府、證券 監督管理部門、人民法院、工商行政管理機關尋求幫助和支持，採取各種合法合規的方式追討或補辦公司相關印章。