拐孩案開庭 孫海洋：被告翹著二郎腿 是個老狡猾

法院門口聚集了許多家長，他們手持尋親啟事，對直播鏡頭講述自己孩子特徵、丟失過程，希望獲得更多關注。（取材自南方都市報）

備受關注的孫卓、符建濤被拐一案近日在深圳市南山區人民法院開庭，經過四個多小時的審理，法庭宣布休庭，將擇期宣判。

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錢江晚報報導，孫海洋在庭審結束時眼眶通紅講述庭審時嫌犯吳某龍的狀態，「直到今天，吳某龍才當庭承認拐走孫卓，我問他，是如何拐走我這麼調皮的兒子的，是否餵他吃藥了，但吳某龍說他什麼都記不起來了。」孫海洋回憶稱，吳某龍坐在他對面，還翹著二郎腿，「完全是一個老狡猾！」

孫海洋稱，吳某龍在庭審現場，沒有對兩名家長表達自己的歉意。

孫海洋是電影 「親愛的」原型之一。2007年10月9日晚，他4歲的兒子孫卓被人販子用玩具車和零食誘拐，此後他踏上了漫漫尋子路，歷經14年，終在2021年12月6日與失散多年的兒子孫卓重逢。

2023年4月7日，深圳市南山區人民法院依法公開開庭審理被告人吳某龍犯拐騙兒童罪、吳某光犯包庇罪一案。被害人的父母對被告人吳某龍提起附帶民事訴訟，法院依法進行一併審判。

公訴機關指控：被告人吳某龍於2007年10月9日、12月28日在深圳市南山區先後拐走被害人孫某、符某某。隨後，吳某龍將被害人分別交由其同鄉或親屬收養。2021年9月27日，公安 機關詢問吳某光時，吳某光作假證包庇吳某龍，稱符某某是吳某龍的孩子。公訴機關提請以拐騙兒童罪追究吳某龍的刑事責任，以包庇罪追究吳某光的刑事責任。

庭審中，公訴機關出示相關證據，各訴訟參與人進行質證並充分發表意見，被告人作了最後陳述。法庭宣布休庭，擇期宣判。

庭審前，孫海洋曾表示，對於檢方建議對吳某龍判處五年有期徒刑、對吳某光判處二年六個月有期徒刑的量刑建議無法接受，希望嚴懲被告吳某龍，「吳某龍給我們兩個家庭帶來無盡傷痛，我的妻子多次想要自殺，尋找孩子途中，我甚至好幾次不想再回到家中，想跳樓結束自己的生命。」如果最後判處被告五年有期徒刑，他會選擇繼續上訴。

對於提出的580萬元（人民幣，下同，約84.4萬美元）的民事賠償，孫海洋覺得合情合理，「哪怕他賠我1000萬，都難以彌補我和整個家庭受到的傷害。」

符建濤母親彭冬英走出法院後說，被告人吳某龍對拐騙兒童罪當場認罪，但對自己與孫海洋所提出的民事訴訟賠償表示不認可。

庭審後，孫海洋的代理律師孫文學表示，雖然吳某龍當庭對拐騙兒童罪表示認罪，但這不影響法院要求檢方提供新的證據，「下一次開庭與否，取決於偵察機關破解被告手機 後，查看手機裡有沒有收款紀錄；第二是各個銀行查實的轉帳紀錄。」