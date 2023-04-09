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廣東大媽忙打牌 竟把孩子塞在凳子下

中國新聞組／北京9日電
大媽在街頭打牌，將孩子塞在自己所坐的凳子下面。（取材自極目新聞）
大媽在街頭打牌，將孩子塞在自己所坐的凳子下面。（取材自極目新聞）

大媽在街頭打牌，竟然將孩子塞在自己所坐的凳子下面，任其在狹窄的空間內大哭？近日，廣東英德的呂女士（化姓）遇見了這樣一幕。

來源：YouTube

極目新聞報導，呂女士表示，她住在英德市英城區城中街道，這裡有很多帶孫輩的大媽，經常湊在一起打牌。近日，她發現，一名大媽在打牌時，竟然把孩子塞在自己的凳子下面。

呂女士拍下的視頻顯示，幾名大媽圍著小桌專心打牌。其中一名大媽坐著一尺來高的木凳，一個孩子被塞進木凳下面的空間裡，被四條凳腿困住。這樣狹窄的環境顯然讓小孩很難受，不停地哇哇大哭，但大媽們仍然視若無睹地繼續著牌局。

「當時要不是聽到了哭聲，我都沒發現凳子下面有個小孩。小孩哭了很久，也沒抱起來哄一哄，這叫什麼帶孩子？」呂女士表示，她很心疼那個小孩，但她也不認識那些口音各異的大媽，不好貿然制止。於是她拍下視頻發布到網上，希望孩子們的父母能看到，以後不要再發生這樣的情況。

英德市婦聯相關人士表示，最近兩天當地在下雨，沒有人在戶外打牌，視頻中的一幕應該是前段時間發生的，他們將實地調查走訪此事。

另據極目新聞評論文章 指出，視頻中所呈現的畫面，不管是不是為人父母，都會覺得心裡非常難受。那麼小的孩子，被當成一個包袱或者物品一樣，塞在矮桌矮凳的狹小縫隙裡，根本無法活動。而且，孩子明顯很不舒服，一直在大聲哭泣。但是這樣對待孩子的成人們，卻沉溺於打牌娛樂，對其痛苦置若罔聞。如此無端欺辱幼童，粗蠻冷漠，讓人頭皮發麻，脊背發涼。

帶過孩子的人都知道，這個年紀的孩子，照顧起來是一刻都不能鬆懈的。尤其是將孩子塞在那麼逼仄的空間裡，手腳都無法伸展，很容易對其造成人身傷害，而孩子已明顯感到不適和恐懼，卻得不到任何幫助和回應，很可能會讓其心靈留下深刻的陰影。

雖然當地的回應暗示此事並非最近發生，對其真實性有一定的質疑，但是無論是真是假，事涉兒童身心健康安全，都不能疏忽大意，應該要零容忍、負責任地查清楚、有回應。

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