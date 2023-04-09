足球改革發展 國家體育總局：距習總要求甚遠

李鐵在訓練場上。(中新社資料照片)

中國體育反腐如火如荼，國家體育總局6日召開反腐大會，列出體育系統突出問題，包括「足球 改革發展距習近平 總書記要求和人民期待相去甚遠」，並逐一通報包括國足前主帥李鐵等落馬體壇高層的問題。中紀委日前決定對國家體育總局黨組開展「機動巡視」，「深入查找」足壇腐敗問題。中國紀檢監察報報導，在中央巡視組進駐前夕，總局召集系統各部門負責人和紀委書記等132人，參加黨風廉政建設和反腐敗工作會議。

在會上，中紀委駐體育總局紀檢監察組組長習驊指出體育系統存在五方面突出問題，排在首位的是「踐行『兩個維護』存在差距，足球改革發展距習近平總書記要求和人民期待相去甚遠」。「兩個維護」即「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。」

其他被列出的問題，包括「黨的領導弱化問題突出，一些體育協會管理混亂，任人唯親、『家天下』橫行」；「管黨治黨寬鬆軟，基層黨組織政治生活不規範、不嚴肅」；「紀律作風不嚴不實，違反中央八項規定精神問題時有發生」；「廉潔風險巨大，足球領域出現行業性系統性腐敗，其他領域也存在問題」。

大會逐一通報中國足協主席陳戌源、國足主帥李鐵等十名落馬體育高層的問題，但未提及上周被查的國家體育總局副局長、中國足協黨組書記杜兆才。

國家體育總局局長高志丹在會上說，「體育改革已進入深水區關鍵時刻，『三大球』（足球、籃球、排球）振興任重道遠，巴黎奧運 會備戰時間緊逼、任務艱巨」，要嚴肅查處涉及奧運備戰、協會改革、項目管理、資格認證等資金密集領域的腐敗問題。

另據港媒報導，中央巡視組最新一批巡視工作動員會8日通報情况，15個被巡視單位，前14個是國資央企，只有第15巡視組進駐的是國家體育總局，將「機動巡視」一個半月。動員會上，巡視組組長李迎春稱要緊盯「一把手」和領導班子，緊盯群眾反映強烈的突出問題；體育總局局長高志丹說要積極主動接受政治監督，堅定不移正風肅紀反腐。本輪常規巡視的國企主要是能源系統，還有金融央企中投、光大接受「回頭看」巡視。光大集團原董事長李曉鵬5日被查。