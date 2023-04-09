我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

足球改革發展 國家體育總局：距習總要求甚遠

中國新聞組／北京9日電
李鐵在訓練場上。(中新社資料照片)
李鐵在訓練場上。(中新社資料照片)

中國體育反腐如火如荼，國家體育總局6日召開反腐大會，列出體育系統突出問題，包括「足球改革發展距習近平總書記要求和人民期待相去甚遠」，並逐一通報包括國足前主帥李鐵等落馬體壇高層的問題。中紀委日前決定對國家體育總局黨組開展「機動巡視」，「深入查找」足壇腐敗問題。中國紀檢監察報報導，在中央巡視組進駐前夕，總局召集系統各部門負責人和紀委書記等132人，參加黨風廉政建設和反腐敗工作會議。

在會上，中紀委駐體育總局紀檢監察組組長習驊指出體育系統存在五方面突出問題，排在首位的是「踐行『兩個維護』存在差距，足球改革發展距習近平總書記要求和人民期待相去甚遠」。「兩個維護」即「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。」

其他被列出的問題，包括「黨的領導弱化問題突出，一些體育協會管理混亂，任人唯親、『家天下』橫行」；「管黨治黨寬鬆軟，基層黨組織政治生活不規範、不嚴肅」；「紀律作風不嚴不實，違反中央八項規定精神問題時有發生」；「廉潔風險巨大，足球領域出現行業性系統性腐敗，其他領域也存在問題」。

大會逐一通報中國足協主席陳戌源、國足主帥李鐵等十名落馬體育高層的問題，但未提及上周被查的國家體育總局副局長、中國足協黨組書記杜兆才。

國家體育總局局長高志丹在會上說，「體育改革已進入深水區關鍵時刻，『三大球』（足球、籃球、排球）振興任重道遠，巴黎奧運會備戰時間緊逼、任務艱巨」，要嚴肅查處涉及奧運備戰、協會改革、項目管理、資格認證等資金密集領域的腐敗問題。

另據港媒報導，中央巡視組最新一批巡視工作動員會8日通報情况，15個被巡視單位，前14個是國資央企，只有第15巡視組進駐的是國家體育總局，將「機動巡視」一個半月。動員會上，巡視組組長李迎春稱要緊盯「一把手」和領導班子，緊盯群眾反映強烈的突出問題；體育總局局長高志丹說要積極主動接受政治監督，堅定不移正風肅紀反腐。本輪常規巡視的國企主要是能源系統，還有金融央企中投、光大接受「回頭看」巡視。光大集團原董事長李曉鵬5日被查。

足球 習近平 奧運

上一則

拐孩案開庭 孫海洋：被告翹著二郎腿 是個老狡猾

下一則

全國冠軍不夠格…杭師大招體育教師 限奧運金牌

延伸閱讀

紐時：中國足球燒光錢 也燒毀習近平足球夢

紐時：中國足球燒光錢 也燒毀習近平足球夢
矽谷灣區迎來首支女足球職業隊 2024賽季亮相

矽谷灣區迎來首支女足球職業隊 2024賽季亮相
足球／內馬爾線上賭博1小時輸百萬 他崩潰尖叫還假哭

足球／內馬爾線上賭博1小時輸百萬 他崩潰尖叫還假哭
足球／內馬爾養傷 線上賭博1小時輸光100萬美元

足球／內馬爾養傷 線上賭博1小時輸光100萬美元

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下