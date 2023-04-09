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4人「約死」跳崖張家界 遺書內容、用紙相同

中國新聞組／北京9日電
約死群。(取材自中國新聞周刊)
約死群。(取材自中國新聞周刊)

4日在天門山景區山頂西線玻璃棧道上疑跳崖自殺的3男1女遊客，經警方調查，四人原不相識，是透過群聊的方式「約死」，其中一人帶頭；四人在跳崖前從同一個筆記本上撕下紙張寫成遺書，遺言均相同，且都服用了高達50公克的毒藥，而這種毒藥三公克就要致命，死意甚堅。

大象新聞報導，4名跳崖者年齡從22歲到33歲不等，來自不同省市。張某某籍貫在福建，此前在廣東打工；彭某某籍貫河北，在南方各個省市打零工；陳女籍貫在四川，在佛山打工；年齡最大的劉某某也在南方打工。三名男子先跳崖身亡，陳女欲翻越護欄時被阻，送醫仍不治。

死者陳女的朋友張女士（化名）表示，陳女被救下後，工作人員曾嘗試搶救，「但從玻璃棧道坐纜車下山要37分鐘，再加上到醫院的路程，最後宣布搶救無效」。張女士並說，警察在和家屬溝通時表示，四人在跳崖前均服毒，「三公克就能危害生命的毒藥，他們用了50公克」。

當地警方向家屬透露，四名死者是通過群聊的方式溝通策畫，其中一名死者是帶頭人。四人在跳崖前，從同一個筆記本上撕下紙張並寫遺言，遺書內容相同，「只有一句話，本人***，具有民事行為能力，本人是自殺，與其他人無關」，且在4月2日已寫好。警方已排除刑事案件及其他因素。

常年「臥底」在網絡約死群勸阻青少年自殺的徐世海分析認為，這是一起典型的「網絡約死」事件。原因是四人的年齡跨度比較大，而且來自不同的四個地方，另從官方通報稱他們事先服毒的情況來看，是抱著必死之心去的。

他表示，幾年前「約死群」現象被曝光後，多家社交軟件都進行了嚴格的監控與整治。但「約死群」至今仍活躍在社交媒體。比如有「約死群」名為「美麗新世界」、「開心快樂」，群名字很好，但內容很可怕，且群中幾乎無人對輕生者進行勸阻，甚至還相約「一起走，有要走的嗎？有一起的嗎？」

天門山玻璃棧道。(取材自微博)
天門山玻璃棧道。(取材自微博)

「『約死群』持續的時間非常短，大家都溝通得差不多了，就在這樣的小群裡邊約好時間地點、方式，緊接著去實施」，徐世海感覺到，困擾著這些成年人的是實實在在的生活壓力，有人感情方面不好，有人身患重症，還有的是被人騙了要尋死。

至於事發地點張家界天門山景區西線玻璃棧道，7日已恢復開放。天門山景區負責人表示，將進一步加強安全巡視，在重點區域加派人手，加強對突發事件的應對能力。 

網傳文件寫道有四名遊客服毒跳崖。(取材自微博)
網傳文件寫道有四名遊客服毒跳崖。(取材自微博)

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