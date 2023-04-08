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杭州近1億元「樓王」法拍 屋主涉89條人命

中國新聞組／上海8日電
近1億「樓王」拍賣，房主牽出89人命案。（取材自上觀新聞）
近1億「樓王」拍賣，房主牽出89人命案。（取材自上觀新聞）

近日，阿里拍賣平台上架了一套杭州院子小區的房子引發關注。此房起拍價就達6650萬（人民幣，約967萬美元），評估價近一個億的杭州院子「樓王」，所在主樓總高5層，帶有三個車位，買入價為4656萬元，有網民稱這個價格可惜了。媒體挖出這套房的「黑歷史」發現，背後曾涉及特大「套路貸」案，非法放貸達62.73億（約9億美元），還有89人因被逼債催收而自殺身亡。

上觀新聞報導，阿里拍賣平台顯示，房子為杭州市餘杭區泰禾杭州院子8-3號住宅（包含應分攤的土地和建築物區分所有權）。將於5月6日開拍。房產所在主樓總高5層，地下2層，地上3層。建築面積649.49平方米，地下2層帶有三個車位。

法官還說，「這套房子目前還未辦理收房手續，買家需先與開發商處辦理完相關手續後再進行過戶，法院還提醒到這套房子欠繳物業費與維修費等約16萬元」。

這套房子當時買入的價格為4656萬元，有網民評論，「這個房子是東面沿河的獨棟，本可挑戰西溪風情的島上樓王，可惜了」。

這套杭州院子與去年西溪雲廬首套法拍房背後是同一個主人──王燾，就是蘭州特大套路貸的主犯。在2021年3月的央視播出紀錄片「掃黑除惡——為了國泰民安」中，再現了這起特大「套路貸」案，怵目驚心的是，該案有89人因逼債催收而自殺身亡。

近1億「樓王」拍賣。（取材自上觀新聞）
近1億「樓王」拍賣。（取材自上觀新聞）

2018年3月，主犯王燾（曾用名王淑燾）與他人共謀，採取非法網絡「套路貸」的手段騙取錢財，牟取暴利。為逃避打擊，王燾犯罪集團陸續註冊了杭州昌燿電子商務有限公司等20餘家空殼公司(統稱為杭州網貸公司)，採用易寶支付進行財務結算。

2019年央視3·15晚會對該公司「套路貸」行為進行了曝光。專案組對王燾的住所、停車場同步進行搜查，當場查扣現金2463萬元，金條約20公斤價值600餘萬元，名表9塊價值400餘萬元，豪車7台價值3200餘萬元，查扣價值4800萬元豪宅一處，價值1100萬元豪宅一處，價值7000萬元豪宅一處，其中就包括杭州院子的房子。

2020年9月28日，蘭州市中級人民法院作出一審判決，被告人王燾被數罪併罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，其餘18名組織成員分別被判處20年至5年不等的有期徒刑。

近1億「樓王」拍賣，房主牽出89人命案。（取材自上觀新聞）
近1億「樓王」拍賣，房主牽出89人命案。（取材自上觀新聞）

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