「8孩鐵鍊女」現在怎樣？ 長子：已叫得出我名字

「鐵鏈女」丈夫董志民在庭審中。（視頻截圖）

江蘇徐州「8孩鐵鍊女案」日前一審宣判，「鐵鏈女」丈夫董志民被法院判虐待及非法拘禁罪名成立，處有期徒刑9年。另外5人因拐賣婦女罪，被判有期徒刑8年至11年不等。網友一方面批評判刑太輕，指受害人被囚禁、虐待及被迫生孩子都不只9年；另一方面網友紛探問「鐵鏈女」小花梅的現況。

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綜合媒體報導，負責治療小花梅的醫生滕曉婷說，小花梅的治療措施主要包括藥物治療、心理輔導、康復訓練。醫院邀請上海、南京等地專家18次對其進行會診，並安排2名護工照料其生活起居，每天監測病情變化，及時優化調整治療、康復方案。

經過一年多的醫療和照料，小花梅病情得到控制，身體狀況穩定。目前能在醫生、護工幫助下穿衣、吃飯，可與醫護人員簡單交流，但仍然存在認知障礙。

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小花梅長子董某港說，媽媽住院後，醫院請了不少專家給她看病，還安排了兩個護工輪流照顧，「去年入院前她有時連我都不認識，現在不僅能認出我，還能叫出我的名字」。

談到弟妹，董某港說，「前幾年我已經有了低保、醫保 ，現在政府又幫弟弟、妹妹辦理了困境兒童救助。弟弟、妹妹都在上學和上幼兒園，村裡「愛心媽媽」經常到家裡來幫助我們洗衣、做飯。鎮裡、村裡的幹部也常到家裡看望」。