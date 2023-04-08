重慶姊弟墜亡案 兇手4封懺悔信曝光 母親：絕不原諒

今年1月，張波接連寫三封信給陳美霖請求原諒。（取材自澎湃新聞）

重慶姊弟被親生父親扔下樓墜亡案近日二審開庭，10餘家媒體在重慶市高院 門口現場直播，等候宣判結果。姊弟的親生母親陳美霖指張波在看守所裡曾連續給她寫了4封信祈求她原諒，但她絕不原諒。

綜合媒體報導，4月6日上午9時30分，重慶姊弟墜亡案在重慶市高院二審開庭，有市民早早來到這裡等候，家住重慶沙坪壩的黎女士說，「這個案子影響太大了，從事發到一審宣判，我一直在關注著。」她稱，兇手的做法簡直是違背人倫，「每當想到此事，心裡就有一種莫名的痛，我想進法庭看看他長啥樣子」。

十餘家媒體在法院門口直播。（取材自大風新聞）

華商報大風新聞報導，重慶市第五屆人大代表、重慶市高院特邀監督員林必忠表示，2021年7月26日，他參加了該案舉行的一審公開開庭，當時他就坐在離張波、葉誠塵幾米遠的「C位」，開庭時，法警押著兩人相繼走了進來，林必忠形容「張波步履蹣跚、腦袋低垂、畏畏縮縮、聲如蚊蠅」。

來源：YouTube

姊弟的母親陳美霖說，今年1月和2月初，前夫張波在看守所裡連續寫了四封信給她，祈求她原諒，這些信的落款時間分別是1月1日，1月14日，1月27日和2月5日（從內容看原落款有誤）。

兇手的第一封信。（取材自大風新聞）

四封信中，張波寫兩年多來每天都痛恨自己做出這件傻事，想將家中惟一一套按揭房用來彌補前妻，並讓前妻祭奠兩個孩子時時替他燒一炷香贖罪，還說「如果時光可以倒流，我寧願選擇不認識她（葉誠塵），我們全家幸福安康地過平凡而簡單的日子」，「至今剩下的時間不多了，我最渴望的就是收到妳的回信，哪怕是責罵」。

最近陳美霖收到張波寄來的第四封信中，張波說，事情全都是他咎由自取的結果，「我真的腸子都悔青了，我最對不起的是兩個孩子，還有妳們」，「如果我維持原判，執行後到了另一個世界，絕不會怪妳半點，我執行後把能留下的所有都留給妳，或者就是20幾年牢出來後，盡我所能地補償妳」。

2月8日，陳美霖寫了一封回信，痛苦地說：「我痛恨的是葉誠塵為何拆散你的家庭還嫌不夠，還要求你必須殺死自己兩個無辜的孩子來證明你對她的愛？」「當我在一審庭審現場看到她把所有的責任、過錯都推給你時，那一刻，我恨你，也可憐你。」

不過陳美霖說，她感到蹊蹺的是，這四封信的筆跡根本不一樣，「張波只有小學文化，根本寫不出這樣的信來，但落款卻是他的筆跡」。