重慶姊弟墜亡案二審開庭 市民蹲點高院門口等結果

葉誠塵（左）、張波將張波的親生子女丟下樓，孩子雙雙身亡。(取材自南方都市報)

一審判決一年三個多月後，重慶姊弟墜亡案二審6日在重慶市高級人民法院開庭審理，不少市民早上9時不到就特地趕來等待終審結果，希望見到兩個被害孩子的媽媽陳美霖，當面為她鼓勁。據報導，張波、葉誠塵當庭翻供。法庭宣布擇期宣判。

南方都市報報導，二審開庭前，墜亡姊弟生母陳美霖表示將會出庭，「開庭前兩天自己都沒睡好覺」，「孩子走了的那一天，我覺得我什麼都沒了」。

此前報導，2020年11月2日，重慶市南岸區錦江華府 小區有孩童墜樓了，張波親手將自己的一對兒女從15樓扔下，兩歲半的姊姊當場死亡，一歲多的弟弟搶救無效，深夜離世；張波的女友葉誠塵也是共犯。

2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院一審公開宣判，認為張波與葉誠塵共謀，採取製造意外高墜方式，故意非法剝奪張波兩名親生未成年子女的生命，法院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。

據澎湃新聞報導，參加該案二審的旁聽人員表示，庭審中，張波、葉誠塵當庭翻供。張波表示孩子墜樓是意外，不是他摔下去的。葉誠塵則稱，警方恢復的微信 聊天紀錄中的殺害兩個小孩的共謀內容，只是兩人衝動的商討，並沒有想去實施，並稱自己有精神疾病。

旁聽人員表示，張波、葉誠塵及其辯護人和出庭檢察人員圍繞案件事實、證據及法律適用等問題充分發表了意見。法庭認為該案庭審焦點有包括兩被告人主從犯問題、取證程序等共7個，其中有3個已當庭進行回覆。6日22時30分許，法庭宣布休庭，表示該案將擇期宣判。

二審開庭前一日，陳美霖一家前往祭拜孩子，陳美霖的母親曹玉珍表示，二審前夕，陳美霖加完班回來，飯也沒吃就回到房間，「關起門在哭」。她們一家人無法原諒孩子生父張波將兩孩子從15樓扔下的罪行，相信法院會給出公正判決。