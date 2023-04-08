我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

重慶姊弟墜亡案二審開庭 市民蹲點高院門口等結果

中國新聞組／北京8日電
葉誠塵（左）、張波將張波的親生子女丟下樓，孩子雙雙身亡。(取材自南方都市報)
葉誠塵（左）、張波將張波的親生子女丟下樓，孩子雙雙身亡。(取材自南方都市報)

一審判決一年三個多月後，重慶姊弟墜亡案二審6日在重慶市高級人民法院開庭審理，不少市民早上9時不到就特地趕來等待終審結果，希望見到兩個被害孩子的媽媽陳美霖，當面為她鼓勁。據報導，張波、葉誠塵當庭翻供。法庭宣布擇期宣判。

南方都市報報導，二審開庭前，墜亡姊弟生母陳美霖表示將會出庭，「開庭前兩天自己都沒睡好覺」，「孩子走了的那一天，我覺得我什麼都沒了」。

此前報導，2020年11月2日，重慶市南岸區錦江華府小區有孩童墜樓了，張波親手將自己的一對兒女從15樓扔下，兩歲半的姊姊當場死亡，一歲多的弟弟搶救無效，深夜離世；張波的女友葉誠塵也是共犯。

2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院一審公開宣判，認為張波與葉誠塵共謀，採取製造意外高墜方式，故意非法剝奪張波兩名親生未成年子女的生命，法院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。

據澎湃新聞報導，參加該案二審的旁聽人員表示，庭審中，張波、葉誠塵當庭翻供。張波表示孩子墜樓是意外，不是他摔下去的。葉誠塵則稱，警方恢復的微信聊天紀錄中的殺害兩個小孩的共謀內容，只是兩人衝動的商討，並沒有想去實施，並稱自己有精神疾病。

旁聽人員表示，張波、葉誠塵及其辯護人和出庭檢察人員圍繞案件事實、證據及法律適用等問題充分發表了意見。法庭認為該案庭審焦點有包括兩被告人主從犯問題、取證程序等共7個，其中有3個已當庭進行回覆。6日22時30分許，法庭宣布休庭，表示該案將擇期宣判。

二審開庭前一日，陳美霖一家前往祭拜孩子，陳美霖的母親曹玉珍表示，二審前夕，陳美霖加完班回來，飯也沒吃就回到房間，「關起門在哭」。她們一家人無法原諒孩子生父張波將兩孩子從15樓扔下的罪行，相信法院會給出公正判決。

微信 華府

上一則

香港二手居屋首季註冊2230宗 12年來最旺

下一則

香港國安法上路近3年 243人被捕 遍布15歲至90歲

延伸閱讀

小姐弟墜亡案二審…辯護人1句話讓生母氣炸 當庭怒嗆

小姐弟墜亡案二審…辯護人1句話讓生母氣炸 當庭怒嗆
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
他說意外她稱精神病…重慶姐弟墜亡 生父、小三當庭翻供

他說意外她稱精神病…重慶姐弟墜亡 生父、小三當庭翻供
馬英九遊重慶老街 群眾熱情追拍「像暴動」

馬英九遊重慶老街 群眾熱情追拍「像暴動」

熱門新聞

中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館