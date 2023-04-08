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曝川女考公5年落榜得精神病視頻 網紅醫生涉洩隱私挨轟

中國新聞組／北京8日電
對許多中國年輕人來說，國考是年度大事，不少人花大量金錢和時間備考。圖為武漢排隊「考公」的長龍。(Getty Images)
對許多中國年輕人來說，國考是年度大事，不少人花大量金錢和時間備考。圖為武漢排隊「考公」的長龍。(Getty Images)

近日，四川成都一名曾與周迅、彭昱暢等明星拍過綜藝節目的「網紅」精神病醫生，在其個人抖音號上發布了一位年輕女病人病情發作的視頻，儘管進行了打碼處理，但仍引發「侵犯隱私」的爭議。獲悉，目前該帳號上的相關視頻已經刪除，因為涉及病人隱私，醫生不願受訪。對此，律師表示，因為視頻中臉部打碼，也沒有提及姓名，並不存在侵犯當事人隱私。

來源：YouTube

上游新聞報導，據抖音平台資料，「精神科醫生李含模」實名認證為「成都市第七人民醫院精神科主任醫師，法醫精神病鑑定專家，青少年心理諮詢特聘講師，臨床工作20餘年，擅長青少年抑鬱、雙相、精分、焦慮厭學。」

據報導，7日在精神科醫生李含模的帳號中發現，這段引發爭議的視頻已經被刪除，不過從網上一些媒體帳號轉發視頻中看到，畫面中一位穿著病號服的年輕女性在擺出類似戲曲的姿勢，臉部打上了很重的馬賽克，嘴中咿咿呀呀，配文「姑娘考公五年未上岸，變得神神叨叨，媽媽：沒出息。」

有網友質疑醫生，「這樣發布精神病人的視頻沒有侵犯病人隱私？如果病人家屬告你，你和醫院都要賠大錢了！」

報導說，涉事帳號有多個涉及病人病情視頻，但視頻中人物臉部均有打碼。

報導指出，成都市第七人民醫院醫生工作人員表示，李含模並非該院醫生，而是外聘專家。另經查詢發現，李含模目前擔任成都棕南醫院副院長。

據報導，成都棕南醫院辦公室一位工作人員稱，因為涉及病人隱私，李含模謝絕採訪。

對於這起事件中是否有侵犯病人隱私，重慶市律協刑民交叉專業委員會委員、重慶志和智律師事務所高級合夥人張公典律師表示，「視頻中的病人臉部都打了碼，也沒有提及病人的真實姓名，沒有明確的指向性，就不涉及侵犯到了具體某個人的隱私。」

隱私 抖音 周迅

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