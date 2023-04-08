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「拒加班懟領導聊天紀錄」 川男捏造被行政拘留處罰

中國新聞組／北京8日電
網傳拒加班懟領導聊天紀錄，警方稱該事件純屬虛構。(視頻截圖)
網傳拒加班懟領導聊天紀錄，警方稱該事件純屬虛構。(視頻截圖)

網傳中國電子科技集團員工因拒絕加班而懟領導的聊天紀錄，四川德陽市公安局經開區分局7日發布警情通報，稱該事件純屬虛構，涉事人陳某龍故意散布謠言的違法行為嚴重擾亂網路公共秩序，已依法對其作出行政拘留處罰。

據四川「平安德陽經開區」消息，警方通報網傳中電科加班事件調查結果。經初查，陳某龍（男，漢族，26歲）目前居住在德陽經開區，是網上發布不實信息者，他從未有中國電科下屬單位及關聯企業從業經歷。因此前向中國電科求職未被錄用，心生不滿，利用圖像處理軟件虛設「CETC—軟件開發課」、「CETC成都事業部」兩個微信群，虛擬CETC員工姓名、頭像，捏造製作了多張「怒懟領導、發洩情緒」的微信聊天紀錄截圖，並發布在網路社交平台，引發公眾熱議，造成惡劣影響。

消息指，陳某龍故意散布謠言的違法行為嚴重擾亂網路公共秩序，警方已依法對其作出行政拘留處罰。案件仍在進一步偵辦之中。

另據澎湃新聞報導，知情人士6日表示，傳言中的當事人陳某龍為四川德陽經開區某科技公司員工，與中國電科並無關係，網傳聊天紀錄疑為偽造。

中國電科5日回應稱，中國電科高度重視，認真排查，上述微信群聊天記錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。

儘管中國電科否認上述內容，但輿論仍在網路發酵。

報導說，成都市勞動監察部門相關工作人員6日表示，這一事件還在調查中，沒有更多信息披露。

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