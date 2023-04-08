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視頻「長短之爭」 騰訊、抖音和解 授權用戶二創

記者葉文義／綜合報導
影音平台騰訊視頻與抖音集團宣布達成合作，雙方將圍繞長短影音聯動推廣、短影音衍生創作展開合作。(取材自潮新聞)
影音平台騰訊視頻與抖音集團宣布達成合作，雙方將圍繞長短影音聯動推廣、短影音衍生創作展開合作。(取材自潮新聞)

中國視頻平台騰訊視頻與抖音集團7日宣布達成合作，雙方將圍繞長短視頻聯動推廣、短視頻衍生創作展開合作。至此，持續多年的「長短之爭」迎來「世紀大和解」。

21世紀經濟報導，騰訊視頻將向抖音授權其享有信息網路傳播權及轉授權權利的長視頻。此外，騰訊視頻與抖音還明確了短視頻衍生創作的方式、發布規則，共同促進短視頻的創作、傳播。

也就是說，未來抖音集團旗下抖音、西瓜視頻、今日頭條等平台使用者都可以對騰訊視頻作品進行「二次創作」。

在日前由中國國家版權局主辦的第七屆中國網路版權保護與發展大會上，「長短視頻合作」更被納入中國版權協會「2022年中國版權10件大事」。

近年來，騰訊視頻在劇集、電影、綜藝、動漫等不同內容領域有所表現，如「三體」、「半熟戀人」、「左手上籃」等作品湧現，為短視頻的衍生創作提供源頭活水。

抖音方面表示，短視頻已經成為影視作品宣傳推廣的重要形式，一直以來抖音尊重智慧財產權，積極尋求與長視頻平台更好地合作。抖音期待此次攜手成為長短視頻行業互利共贏的又一重要探索，實現影視行業、視頻創作者、使用者和平台的多方共贏。

此前，長短視頻平台之間就影視版權爭議不斷。去年10月26日，西安市中級人民法院就「雲南蟲穀」案作出一審判決。法院認為，抖音平台上有大量使用者對涉案作品實施侵權行為，須賠償騰訊經濟損失及合理費用人民幣3240餘萬元(約471.5萬美元)，刷新中國全國法院網路影視版權案件賠償紀錄。2021年12月15日，中國國家廣播電視總局發布「網路短視頻內容審核標準細則（2021）」，被稱為「短視頻最嚴新規」。「細則」中提到，不得未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網路影視劇等各類視聽節目及片段。

分析指出，中國短視頻平台作為數位版權領域的新興產業，此次加強與長視頻平台的版權合作，將獲得更多長視頻版權授權，成為解決短視頻平台版權侵權問題的重要方式。

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