4年輕人張家界跳崖自殺 勸生者：典型網路約死

4名遊客疑服毒後，在張家界玻璃棧道跳崖身亡，初判是自殺。（取材自大風新聞）

中國知名景點張家界天門山玻璃棧道，4日有4名遊客跳崖自殺，震驚社會。死者為來自不同省分的年輕人，迄今未發現有生活交集。曾經歷喪子之痛的勸生志工指出，這是典型的「網路約死」。

當地官方文件顯示，4月4日下午1時50分許，天門山景區通報有4名遊客（三男一女）在山頂西線玻璃棧道距離出口約10公尺處，翻越安全護欄跳崖。其中3人跳下，一人被及時阻止後緊急送醫，但因此人跳崖前已服毒，經搶救無效死亡。

張家界市永定區政府7日凌晨通報，4名外省人員（三男一女）在天門山跳崖，其中女子被及時制止。經公安 部門查明，4人均係自殺，排除刑事案件及其他因素。

官方文件顯示，張某某、彭某某、劉某某、陳某分別來自福建德化縣某村、河北邯鄲市臨漳縣某村、河南 沈丘趙德營鎮某村、四川內江市史家鎮某村，年齡從23歲到32歲。

中國新聞週刊今天報導指出，經過多方瞭解，尚未獲得4人此前在工作和現實生活上存在交集的證據。

2020年5月，17歲的兒子自殺墜亡，令徐世海的生活發生驟變。他想不通兒子的死亡動機，生前明明是那麼活潑開朗。透過翻看兒子留下的日記、網路記錄等，他才知道兒子的社交帳號上充斥著各種消極訊息和慫恿自殺的「約死群」。

兒子去世後，徐世海成為了一名心理諮詢師，他稱自己為「網路勸生者」。

「這個事情出來之後，我們勸生志願者的群裡也在討論這個事」，在徐世海看來，本次發生在天門山景區的事件或與網路「約死群」有關。

「先服藥，再自殺」，徐世海分析稱，這就是一起典型的「網路約死」事件。在他瞭解的約死事件中，這種模式非常常見，「比如有些相約燒炭的人，他們也會提前先吃安眠藥」，徐世海說。

幾年前，中國「約死群」現象被曝光後，多家社交軟體對此進行嚴格的監控與整治。但現在，「約死群」仍然在社交媒體中活躍，只是隱蔽了一些。

徐世海提供的幾張聊天截圖顯示，有「約死群」的群名為「美麗新世界」，還有的叫做「開心快樂」。「看群名字，都很好，看群內容，卻很可怕」，他表示。

其中一名網友在群中表示，「你們想好怎麼死了沒，我想燒炭，冬天，一勞永逸」，還稱「希望下輩子能生活在一個正常的家庭」。

在這些群組中，幾乎無人對輕生者進行勸阻。「一起走，有要走的嗎？有一起的嗎？」徐世海說，群裡人都在交流著彼此的負面情緒，非常直白。

報導指出，「約死者」互相吸引。徐世海舉例稱，先是在一些幾百人的大群，有人開始吐槽和自己的父母或者老師、同學什麼發生了矛盾，又或是哪次考試考得不理想了。之後，馬上會有人跟著一起吐槽，慢慢地他們都會聯繫到一起，又組成了一個只有幾十人的群，共同探討各種不如意，生不如死的這些話題。再之後，就會組成一個只有幾個人的小群，「這樣的群才是真正的自殺群」。

「約死群」持續的時間非常短，大家都溝通得差不多了，就在這樣的小群裡邊約好時間地點、方式，緊接著去實施。徐世海說。

徐世海指出，絕大部分「約死群」裡都是未成年人，不少群主也只是小孩子。他曾經幫助過的幾十個孩子，現在也加入了「勸生」隊伍，「他們已經回歸到正常生活裡面去了，有的已經大學畢業了，因為他們已經切身經歷過這樣的事情，所以說他們做這個工作做起來反而更好。」

徐世海還注意到，雖然「約死群」中未成年人居多，但是在裡面勸死的卻多為一些成年人，「他們不參與自殺，把幾個群裡的人給忽悠沒了，他又去忽悠其他人。」

這些「勸死者」，還編撰了一份「自殺教程」，充斥著各類極端的表述，還詳細地說明了自殺的實施教程，比如原材料的準備、中毒原理、化學製法、輔助藥物、預期症狀等等。

「其實他們有些時候就是徘徊在生死邊緣，你如果推一下他，那他們都完蛋了。你今天拉他一下，他不都回來了嗎？」徐世海說。