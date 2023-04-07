被調查？80後總裁失聯近1周 去年以來證券業頻傳

浙商證券總裁王青山3月底失聯至今，引發臆測。（取材自上海證券報）

浙商證券 「80後」總裁王青山，上月底參加浙江省交通投資 集團財務有限公司幹部會議時，被「叫出會場」，至今失聯，引發臆測。浙商證券4月5日對外統一回應稱：「總裁在休假，其他事情暫不清楚」。據悉，去年以來，已有多家券商的相關負責人被曝「失聯」。

每日經濟新聞報導，近年，證券行業成為金融反腐的重點領域。自去年以來，已經有多家券商的相關負責人被曝出「失聯」事件。

今年3月12日，國元證券前董事長蔡詠被當地省紀委帶走調查。2月16日，華興資本公告稱暫時無法與公司董事會主席及控股股東包凡取得聯繫；2月26日，又公告稱董事會已獲悉包凡目前正配合有關機關的調查。此前，包凡還擔任華興證券的董事長。

去年6月9日，民生證券原董事長、山東證監局原局長馮鶴年被爆處於失聯狀態。隔天6月10日，中央紀委國家監委網站發布消息，馮鶴年涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查調查。

據報導，從浙商證券通過公告發布的王青山的簡歷來看，1981年12月出生的他曾任浙江省交通投資集團財務有限責任公司副總經理、總經理。2016年1月至2017年7月，擔任浙商證券監事會主席，2017年8月至今任公司董事、總裁。

在王青山任內，浙商證券在財富管理等業務上獲得突破，行業排名甚至超過了原來「省內一哥」財通證券。前不久，浙商證券還高調參與民生證券30.3%股權的拍賣，此舉顯示公司謀求對外擴張的意圖。

同時，自2017年IPO以來，浙商證券在再融資 方面也相當積極。今年1月18日，浙商證券公告了非公開發行股票預案，擬向包括控股股東上三高速在內的35名特定投資者，發行股票募資不超80億元（人民幣，下同，約11億6253萬美元），用於增加公司資本金、補充營運資金及償還債務，這是浙商證券自上市以來發布的第4次再融資計畫。算上IPO，2017年以來，浙商證券已從資本市場融資近160億元。