男借百萬後病逝 遺屬拒還錢…2表情包讓他們栽了

原告與被告的對話中，出現兩個表情符號，意外成為判決關鍵。（取材自杭州日報）

廈門市海滄區人民法院近日判決一起債務相關民事案件，想不到兩個「常用表情包」立大功，成功讓原告討回約100萬元（人民幣，下同，約14.5萬美元）債務。

杭州日報報導，李某曾以生意資金周轉、建房為由，向原告王某相繼借了100多萬元。李某簽署借條給原告，承諾將連本帶息歸還。不過李某因病突然去世後，李某家人拒絕還錢，故王某將李某一家五人告上法庭。

根據被告主張，李某的父母與妻子已通過公證方式，放棄對李某遺產的繼承權；被告還認為，王某明知李某非法集資而存入錢款，應承擔無法回款的法律後果。

而法院判定，王某提供的六份借條收執，顯示雙方借貸關係合法有效。在李某與王某雙方微信 聊天紀錄中，李某也以「點讚」和「擁抱」的表情符號，確認至2021年6月為止向王某借款合計為100萬元。正是李某所發送的兩個表情包助力借款金額的確認。

而李某家人雖向法院提交放棄繼承權聲明書，但該聲明是在李某死亡後，其帳戶下的款項已被處理之後發出，所以被告們仍應在李某的遺產繼承範圍內承擔債務清償責任。

最終法院判決，被告作為李某的第一順序繼承人，需償還李某尚欠原告王某借款100萬元及利息。

表情符號在互聯網上的普遍使用，已不再單純是個人情緒表達的工具，而是數字社交中有相應的對應意思表達，如對對方觀點、所陳述事項的確認、否認、質疑等實際含義。