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徐州8孩鐵鍊女案…丈夫虐待判9年 人蛇最重13年

中國新聞組／北京7日電
八孩母親「楊某俠」被關在主屋外的土房中，冬日裡衣著單薄，頭髮凌亂，脖子上還拴著鐵鍊。片中可見屋內陰暗狹小，僅有一張凌亂的土炕，上頭擺著冷掉的粥與饅頭。（取材自微博）
八孩母親「楊某俠」被關在主屋外的土房中，冬日裡衣著單薄，頭髮凌亂，脖子上還拴著鐵鍊。片中可見屋內陰暗狹小，僅有一張凌亂的土炕，上頭擺著冷掉的粥與饅頭。（取材自微博）

2022年農曆新年前夕，徐州「八孩母親」、「栓狗鍊的女人」事件震驚中國社群，農村婦人「小花梅」（楊慶俠）被丈夫董志民用狗鍊栓在破屋內囚禁，前後還生養了8名子女，相關影片透過抖音、微博流傳後立刻引爆中國輿論的話題。江蘇省徐州市中級人民法院7日一審公開宣判被告人董志民虐待、非法拘禁案，總判刑9年。

來源：YouTube

據央視，1998年參與拐賣小花梅犯罪嫌疑人共有7人，法院判決被告人董志民犯虐待罪，判處有期徒刑6年6個月，犯非法拘禁罪判處有期徒刑3年，數罪並罰，決定執行有期徒刑9年。判決被告人時立忠、桑合妞、譚愛慶、霍永渠、霍福得犯拐賣婦女罪，分別判處有期徒刑11年、10年、13年、8年6個月和8年，並處罰金。

徐州「八孩母親」事件最讓民眾憤怒的，是徐州官方在調查案情的過程中，前後四次公告的說法矛盾模糊、言詞反覆出入，對於當事人小花梅的真實身分、年齡和來歷通通交代不清，反倒是民眾的輿論壓力、新媒體的自行調查，才慢慢拼湊出來龍去脈。

全案擴大延燒後，最終小花梅的丈夫董志民，在同年2月22日以涉嫌虐待罪被逮捕，隨後由公安機關接手偵辦、調查董志民是否確實涉入收買被拐賣的婦女，但案情進度至今沒有更新。此外，豐縣的縣委書記婁海、縣長鄭春偉、宣傳部長蘇北三人，則因為瞞報事件和「發布不實資訊」，最終以免除黨政職務處分。

八孩母事件曝光後，董志民不僅沒有低調收斂，反而還成為「流量紅人」。（取材自微博）
八孩母事件曝光後，董志民不僅沒有低調收斂，反而還成為「流量紅人」。（取材自微博）

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