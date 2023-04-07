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繼張繼科、劉國樑後…女粉侵入房間 國乒樊振東上熱搜

中國新聞組／北京7日電
關於「樊振東」的詞條突然登上了微博熱搜。（中通社）
關於「樊振東」的詞條突然登上了微博熱搜。（中通社）

近日，中國乒乓球圈接連登上熱搜。繼張繼科事件後，先有劉國梁成功連任中國乒協主席，後有樊振東自曝房間被非法侵入。他稱自己被某女性多日跟蹤，並且趁其外出之際透過酒店前台拿到他的房卡多次非法侵入他的房間，樊振東已及時報警。

來源：YouTube

綜合媒體報導，國乒一哥「小胖」樊振東日前透過球迷會表示，「某女士通過多日跟蹤確定本人在酒店的房間號，又通過酒店前台拿到本人房卡，於本人上午外出期間多次非法侵入本人房間，有保潔人員和監控為證，已及時報警，相信公安機關會依法嚴懲相關責任人」。

隨著國乒「飯圈化」越來越嚴重，運動員被騷擾的機率也越來越大。兩年前，樊振東曾發文呼籲球迷理性追星，「感謝大家的支持，平時忙於訓練比賽，暫沒有精力註冊社媒帳號；希望球迷朋友只關注賽場理智追星，『飯圈』化並不適合這裡；同時表示，只會收取球迷的信，謝絕任何形式的禮物」。

不久前，樊振東也曾為粉絲追星發聲。當天廣東白雲機場球迷送機時場面混亂，樊振東稱這樣的場面不利於防疫，自己也不希望被接送機和追拍，不會在個人場合簽名合影，「懇請球迷們允許我做個普通人」。

此外，體壇近期颳起反腐風暴，乒壇出身的蔡振華、劉國梁也被傳接受調查。此前沉默的劉國梁這次連任中國乒協主席，被視為官方闢謠。

新華社報導，劉國梁表示，能夠連任他非常激動，同時感覺到責任感、壓力和使命感；新一屆中國乒協工作要全面提升，包括國家隊建設備戰、全民健身服務體系，還有「乒乓外交」等。

劉國梁（左）當選為中國乒協第十屆主席。（取材自央視）
劉國梁（左）當選為中國乒協第十屆主席。（取材自央視）
繼張繼科、劉國樑後，樊振東（圖）也衝上熱搜。（取材自鳳凰網體育）
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