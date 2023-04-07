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折斷兵馬俑手指 美國男恐被判2年…中網友批太輕

中國新聞組／北京7日電
美國男子在掰斷兵馬俑拇指案中認罪，美檢方放棄重判請求。（取材自海外網）
美國男子在掰斷兵馬俑拇指案中認罪，美檢方放棄重判請求。（取材自海外網）

六年前一名美國男子溜進博物館時，竟偷偷折斷並偷走兵馬俑手指，博物館工作人員甚至在多天後才發現兵馬俑異狀，引發軒然大波。近日該案判決有了新進度，該名美國男子承認喝醉鑄成大錯，最高可被處以兩年監禁和2萬美元罰金，消息一出登上微博熱搜，許多中國網友痛批「判太輕」。

來源：YouTube

六年前，中國曾出借兵馬俑給美國費城富蘭克林學會博物館展覽，然而，一名美國男子邁克爾·羅哈納（Michael Rohana）趁著博物館還沒鎖門，偷偷溜進館內折斷兵馬俑手指，還藏在衣服口袋偷走，博物館工作人員過了很多天才驚覺兵馬俑手指「少一根」，報警後讓整起事件曝光，引發軒然大波，當時警方透過監視器影像快速鎖定羅哈納，以涉嫌「盜竊和藏匿文物」的罪名起訴他。

在審判期間，羅哈納承認喝醉，只說自己「犯了錯」，律師出庭也稱其不是偷竊，只是破壞公物，陪審團成員也因為意見不一致陷入僵局，當時法院判決審判無效，後來受到疫情影響，該案判決才一直拖到今年。

近日有媒體披露該案新進度，羅哈納與檢方達成認罪協議，承認「在州際貿易中販運考古資源」的指控，同時檢方也撤銷刑期重達30年的竊盜指控，美國聯邦法院將於4月17日判決該案。消息一出隨即被中國媒體轉發，認為「該罪名判決輕」，羅哈納最高只會被處兩年監禁和2萬美元罰金，暗指美方匆匆敷衍了事，無視中國文物被破壞。

消息一出登上微博熱搜，許多中國網友一面倒痛批，「判決太輕」、「為什麼撤銷竊盜文物的指控」、「陪審團就是個笑話」。也有人質疑博物館安保措施有疏漏，「在國內看兵馬俑不可能有近距離接觸的機會，憑什麼到外國還能被掰斷手指」、「為什麼他能靠近文物」、「國外安保都是擺設嗎？換成國內根本沒有這種竊取條件」。

6年前一名美國男子溜進博物館內折斷兵馬俑手指，引發美中軒然大波。（取材自推特）
6年前一名美國男子溜進博物館內折斷兵馬俑手指，引發美中軒然大波。（取材自推特）

博物館 微博 費城

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