抱養25年後…養父母要求解除收養 法院判養子補償27萬

河北邯鄲，武俊偉正騎車去上班的飯館。(取材自澎湃新聞)

來自河南 省安陽市的武俊偉，2021年3月被養父養母告上法庭，要求解除收養關係，並補償撫養費以及為他花費的各種費用。一審判決武俊偉賠償27萬（人民幣，下同，約3萬9251美元）。抱養25年後養父母起訴養子補償的消息，過程曲折，引起輿論關注。

科技生活快報報導，在安陽善應鎮三倉村長大的武俊偉，結婚後因剛搬入婚房手頭拮据，想讓父母給2000塊暖氣費，沒想到遭到養母奚落，武俊偉一氣之下把錢扔地上就走了。從此之後，他與父母之間產生隔閡。

過沒幾天，武俊偉打電話問母親，自己是不是被抱養的，母親在氣頭上也說了實話，「雖然不是親的，但你啥都有」。養母武福枝稱，從此以後，她和武俊偉再見到就很生分，兒子連個媽都不叫了，加上武俊偉妻子和養母之間的衝突，終於讓武俊偉下定決心，搬出養父母給他買的婚房，並將電器、家具全部搬走，還換了電話，一年多時間都沒有跟養父母聯絡。

武俊偉的老家安陽善應鎮三倉村，坐落在半山腰中。(取材自澎湃新聞) 武福枝平時的開銷記錄。(取材自澎湃新聞)

養父武冬青、養母武福枝之餘，將養子告上法庭，要求解除收養關係，並補償撫養費以及給他辦婚事時的買車、彩禮等費用。

據河南省安陽市龍安區人民法院一審判決認定的事實，2019年12月，原被告雙方產生矛盾，隨後武俊偉將其婚房內電器、家具全部搬走，一年多時間彼此沒有來往。法院最後認定，武冬青、武福枝夫婦當年已有兩個女兒，借收養關係收買兒童，收養行為自始無效，但念及原告養育之恩和經濟付出，酌定被告給予經濟補償27萬。

據報導，在一審法院調解期間，武俊偉一句話都沒跟養父母說，這也讓養母十分傷心，養母認為，「其實只要兒子低頭認錯、叫一聲爸媽，這事就完了」。

如今武俊偉背負27萬債務，成了失信被執行人，他想弄清自己是被抱養的，還是被親生父母拋棄的。武俊偉承認養父母把他養大不容易，但只有找到親生父母，才有可能原諒養父母。

消息一出引起網民討論，有人稱，養父母雖然教育 方面說不上多好，但是省吃儉用，給兒子買房買車娶媳婦，是真的當親兒子對待的。反觀這個兒子，貌似自尊心很強，但又沒本事賺到錢，其實就是懶，估計不願意聽太多家裡嘮叨，才離家出走的。

也有人認為武俊偉突然知道自己的身世，又被養父母告上法庭，心裡轉折恐一時難接受，應給他一段時間沉澱，不要對他過於苛刻。

現在，武冬青與武福枝的大女兒在外打工，二女兒在安陽水冶鎮上班。武俊偉的兩個姊姊都表示，不願再提及父母與弟弟的官司，以及家庭過往。