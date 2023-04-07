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陝西女買26樓 開發商蓋24層就封頂 討公道反被逼道歉

中國新聞組／北京8日電
女子認購第26層房屋，封頂時發現只蓋了24層，開發商卻拒絕換房或退款，還要女子道歉。（取材自華商報大風新聞）
女子認購第26層房屋，封頂時發現只蓋了24層，開發商卻拒絕換房或退款，還要女子道歉。（取材自華商報大風新聞）

陝西銅川的姚女士2014年購買一套26樓的房子，沒想到2021年收房時發現樓蓋了24層就封頂了。姚女士因此參加抗議討公道，卻遭開發商以「鬧事導致工地損失」為由，要她道歉才肯有進一步處理。

華商報大風新聞報導，陝西偉安置業有限公司2014年開發「水岸巴黎小區」房屋，由於王岩村村委會和開發商合作，村民能獲得折扣；姚女士因此以每平方米1700元買下位於26層、近130平方米的房子，首付6.7萬元（人民幣，下同，約9740美元）。「當時宣傳稱住宅樓一共27層，」姚女士表示。

來源：YouTube

2016年前後開發商停工；2020年，姚女士聽說小區更名為「上河郡」後復工。2021年初，她發現原本要蓋27層的房子，僅蓋了4層便封頂，「我的房子沒了」。她開始找開發商溝通，開發商稱一時半會解決不了。

之後，姚女士曾找開發商要求落實房號被拒絕。她又向市政府投訴，經有關部門協調，開發商給出兩個處理方式，其一為雙倍退首付款，其二為每平方米加600元給房子。姚女士申請雙倍退首付款。

然而到2022年，開發商以「姚女士投訴過」為由，既不給房子，也不給雙倍退款。姚女士曾找律師和開發商談判，但開發商稱只能退首付款的本金。

王岩村村委會負責人說，該建案原本要蓋27層，因為開發商資金緊張而減了3層；購買該小區房產的村民約有50人，「其中有2、3戶購買了24層以上沒有蓋的房子」。負責人還說，開發商認為村委會率領村民向有關部門投訴，因此不願意給自己房子。

據報導，陝西偉安置業有限公司劉姓負責人說，當年項目停工是因為開發商的資金鍊斷裂，後續給沒買到房的村民雙倍退款，也是開發商認錯的具體表現。

他聲稱，姚女士參與村民「鬧事」，造成工地被斷水斷電而產生損失，開發商準備起訴姚女士等人。開發商稱握有「參與鬧事者」名單，共有四、五個，但這些人已經道歉，所以問題已在推動解決，但姚女士不願意道歉。

劉姓負責人說，姚女士等人造成的損失大約100萬元，表示開發商「要爭的是那口氣」，姚女士如果願意誠懇道歉，坐下來和談，事情也可以推動解決。

復工 YouTube

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