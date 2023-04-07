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公司查手機聊天記錄「找內奸」 她拒配合遭開除

中國新聞組／北京8日電
圖為手機聊天示意圖。（取材自觀察者網）
圖為手機聊天示意圖。（取材自觀察者網）

近日，「女子拒絕公司查看手機被無償辭退」衝上熱搜。湖北武漢一家醫療科技有限公司3月間以「找內奸」為由，要求查看員工手機，員工林女士拒絕配合卻因此被認定是「內奸」，扣下績效工資後開除並拒絕賠償；林女士離去前還被強行檢查私人背包。林女士對此無法接受，正申請勞動仲裁討公道。專家分析，公司完全沒有權力查看員工的手機等個人信息，這家公司明顯違法。

觀察者網報導，「我只是正常上個班，竟然說我洩露公司機密，要求查手機微信聊天紀錄和通訊錄，不讓查就辭退。」林女士氣憤說。她所在的湖北武漢一家醫療科技公司，3月7日在例會上稱有人洩露公司的組織架構和人員信息，要求查看員工手機以「找內奸」。迫於無奈，員工們接受了檢查。

沒想到，第二天公司要求再次查看手機；這次林女士拒絕配合，公司卻以此認為林女士就是內奸，強行將其辭退，並拒絕給予賠償。公司出具的員工辭退通知書上稱，林女士嚴重違反公司規章制度及嚴重失職，給予解除勞動合同處理，且無須支付勞動補償金。

「不讓查手機屬於違反規章制度？」林女士對此不解表示，公司不僅拒絕支付勞動補償金，還扣下2月1日至3月8日的績效工資，甚至在將她趕出辦公區域時，強行檢查私人背包。

武漢一家公司以找內奸為由，要求查看員工手機，林女士拒絕後被開除。圖為當事人。（視...
武漢一家公司以找內奸為由，要求查看員工手機，林女士拒絕後被開除。圖為當事人。（視頻截圖）

多數網友支持林女士：「公司這波操作簡直離譜，不能理解」、「公司此舉侵犯了員工隱私。」

對此律師表示，用人單位與員工是平等的民事主體，對於勞動者私人手機、電腦等的個人信息，公司沒有權力查看。上述案例中的公司明顯違法，也侵犯公民隱私權。也有律師說，勞動合同不是「賣身契」，對勞動者進行監督和管理，必須遵守法律規定，尊重法律賦予勞動者的人身權和人格權。

手機 隱私 武漢

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