我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

4人張家界跳崖…她到職日赴死 他騙家人要出遊

中國新聞組／北京7日電
4名青年在張家界玻璃棧道服毒跳崖身亡。 （取材自大風新聞）
4名青年在張家界玻璃棧道服毒跳崖身亡。 （取材自大風新聞）

4日在湖南張家界天門山景區跳崖疑自殺死亡的3男1女遊客，有幾個共同點：都來自農村，家境不好，常年在外打工很少回家，且在跳崖前出現徵兆。00後的陳女愛玩「狼人殺」，4日曾時發朋友圈「晚安世界…我決定要當一個睡美人啦」，並配發其穿雨衣疑站在懸崖護欄邊視頻；劉男半個月前突回家說要看看父親和奶奶；張男則打電話給媽媽說要去旅遊。

綜合華商報大風新聞、大皖新聞報導，4名死者中，年齡最小的是22歲陳女，老家在四川內江市某鎮農村。母親說，女兒初中畢業後開始學做美容美體，在佛山還有男朋友。今年3月31日她稱在成都找到一份進廠的工作，打算7日報到上班，「沒想到她當天要下葬」。

陳母說，女兒去世的消息一直瞞著丈夫，擔心對他的打擊會是很大的。女兒生前愛玩推理類懸疑桌遊「狼人殺」遊戲有些入迷，但春節團聚時笑容一直掛在臉上，也沒患有抑鬱症。

陳母說，4部死者的手機中，只有1部沒上鎖，當地警方正在調查他們相約跳崖原因。「我們也想搞清楚，4個素不相識的人怎麼相約一起赴死，這其中究竟是誰在組織？」

33歲的彭男出生於1990年，河北省邯鄲市臨漳縣柏鶴集鄉某村人。當地村支書說，彭某出身貧困家庭，在外打工已3年沒回村，老家只有一個年過七旬的老父親。性格內向老實，初中輟學，家裡還有兩個哥哥，一個哥哥和嫂子都有些精神問題，未婚。

死者劉男在老家還有61歲的爺爺和90多歲的奶奶。劉男7歲時母親因癌症去世，10歲時父親也因腦梗半身不遂，一家子生活困難，他十六、七歲就去南方打工，後來成家有個13歲的兒子，前幾年離婚，孩子歸女方。劉父說，兒子在外面當保安，事發前半個月突然回家說看看自己和他奶奶，待了三、四天就說要出去打工了。

死者23歲的張男是家中獨生子，堂哥說，堂弟是家中獨子，初中畢業後就在外地打工，家人不認識其他幾位一同跳崖的人。「事發之前，他還給他媽打過電話，說是要出去旅遊了」。目前還沒將死訊告訴他的父母，擔心他們承受不住打擊。

癌症 手機

上一則

中俄友誼「無上限」？中駐歐大使：只不過是修辭性說法

下一則

中國駐美大使空懸逾3個月 美學者：北京表達不滿

延伸閱讀

張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊

張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治
化療癒情傷（五）

化療癒情傷（五）
快看世界／全美過半打工人有副業 主要靠這方式賺外快

快看世界／全美過半打工人有副業 主要靠這方式賺外快

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治