4人張家界跳崖…她到職日赴死 他騙家人要出遊

4名青年在張家界玻璃棧道服毒跳崖身亡。 （取材自大風新聞）

4日在湖南張家界天門山景區跳崖疑自殺死亡的3男1女遊客，有幾個共同點：都來自農村，家境不好，常年在外打工很少回家，且在跳崖前出現徵兆。00後的陳女愛玩「狼人殺」，4日曾時發朋友圈「晚安世界…我決定要當一個睡美人啦」，並配發其穿雨衣疑站在懸崖護欄邊視頻；劉男半個月前突回家說要看看父親和奶奶；張男則打電話給媽媽說要去旅遊。

綜合華商報大風新聞、大皖新聞報導，4名死者中，年齡最小的是22歲陳女，老家在四川內江市某鎮農村。母親說，女兒初中畢業後開始學做美容美體，在佛山還有男朋友。今年3月31日她稱在成都找到一份進廠的工作，打算7日報到上班，「沒想到她當天要下葬」。

陳母說，女兒去世的消息一直瞞著丈夫，擔心對他的打擊會是很大的。女兒生前愛玩推理類懸疑桌遊「狼人殺」遊戲有些入迷，但春節團聚時笑容一直掛在臉上，也沒患有抑鬱症。

陳母說，4部死者的手機 中，只有1部沒上鎖，當地警方正在調查他們相約跳崖原因。「我們也想搞清楚，4個素不相識的人怎麼相約一起赴死，這其中究竟是誰在組織？」

33歲的彭男出生於1990年，河北省邯鄲市臨漳縣柏鶴集鄉某村人。當地村支書說，彭某出身貧困家庭，在外打工已3年沒回村，老家只有一個年過七旬的老父親。性格內向老實，初中輟學，家裡還有兩個哥哥，一個哥哥和嫂子都有些精神問題，未婚。

死者劉男在老家還有61歲的爺爺和90多歲的奶奶。劉男7歲時母親因癌症 去世，10歲時父親也因腦梗半身不遂，一家子生活困難，他十六、七歲就去南方打工，後來成家有個13歲的兒子，前幾年離婚，孩子歸女方。劉父說，兒子在外面當保安，事發前半個月突然回家說看看自己和他奶奶，待了三、四天就說要出去打工了。

死者23歲的張男是家中獨生子，堂哥說，堂弟是家中獨子，初中畢業後就在外地打工，家人不認識其他幾位一同跳崖的人。「事發之前，他還給他媽打過電話，說是要出去旅遊了」。目前還沒將死訊告訴他的父母，擔心他們承受不住打擊。