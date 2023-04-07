我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

為何走絕路？4年輕人同赴張家界 在玻璃棧道服毒跳崖亡

中國新聞組／北京7日電
4名遊客疑服毒後，在張家界玻璃棧道跳崖身亡，初判是自殺。（取材自大風新聞）
4名遊客疑服毒後，在張家界玻璃棧道跳崖身亡，初判是自殺。（取材自大風新聞）

4名年輕人4日在湖南張家界天門山景區翻越玻璃棧道護欄跳崖，其中1人被阻仍因服毒不治；警方昨證實4人留有「免責聲明」，初判自殺，官方已成立專案組調查。由於死者是來自不同省份年輕人，有人猜與邪教有關，有人懷疑失業負債壓力大尋死。由於輕生原因引發議論，相關詞條已被微博移出熱搜榜。

張家界天門山玻璃棧道長60公尺，最高處海拔1430公尺，全線為透明玻璃製成，走在棧道上「看著就讓人腿軟」的刺激震撼，與俯瞰可與美國大峽谷玻璃走廊「天空之路」媲美的盛景聞名。2018年曾被外媒列為5個中國最驚險刺激的戶外景點之一。

據近日網傳張家界市永定區政府向市政府總值班室彙報「遊客翻越安全護欄跳崖」文件顯示，4日下午1時50分許接獲天門山景區報告，有3男1女遊客在西線玻璃棧道離出口約10公尺處，翻越護欄跳崖。其中3人跳下，女子被及時阻止後送醫仍因服毒死亡。警方昨指跳崖3人遺體已尋獲。

這4名遊客張某、彭某、劉某、陳某（女）分別來自福建、河北、河南、四川，年齡最大33歲，最年輕僅22歲。文件稱，經公安部門偵查，根據4人遺留的免責聲明、遺書等物品，初步認定4人是自殺。

消息傳出，嚇壞不少遊客，官方已關閉玻璃棧道；張家界市永定區委表示，張家界市已成立專案組處置此事，公安部門也正調查。

輕生原因引發全網議論。許多網民在微博相關新聞討論串表達惋惜：「跳崖前服毒……這是鐵了心要死啊」；也有不少網民稱4名尋短的年輕人不是個例：「近一年和身邊朋友聊天，大家或多或少都有『發瘋』或自殺的傾向」，「集體性自殺，應該好好調查背後是否存在誘導性因素」，還有許多人質疑這可能是在自殺群組裡相約結伴尋死，認為和「邪教」脫不了關係。

也有網民及社群盛傳，正值疫後經濟情勢不佳，許多年輕人在網上嘆找不到工作難以謀生，其中一名33歲死者被同村村民稱疑有小額貸款，4名年輕人是因為負債壓力太大輕生。由於相關討論趨向負面，微博昨天下午已將相關詞條移出熱搜榜。

微博 公安 社群

上一則

抗美？ 中國擬禁稀土高性能磁鐵技術出口

下一則

馬克宏訪中／法總統晤習：相信你讓俄羅斯回歸理性

延伸閱讀

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作
張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊

張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治
義大利暫禁用ChatGPT 副總理反對：扼殺創新

義大利暫禁用ChatGPT 副總理反對：扼殺創新

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治