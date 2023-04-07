為何走絕路？4年輕人同赴張家界 在玻璃棧道服毒跳崖亡

4名遊客疑服毒後，在張家界玻璃棧道跳崖身亡，初判是自殺。（取材自大風新聞）

4名年輕人4日在湖南張家界天門山景區翻越玻璃棧道護欄跳崖，其中1人被阻仍因服毒不治；警方昨證實4人留有「免責聲明」，初判自殺，官方已成立專案組調查。由於死者是來自不同省份年輕人，有人猜與邪教有關，有人懷疑失業負債壓力大尋死。由於輕生原因引發議論，相關詞條已被微博 移出熱搜榜。

張家界天門山玻璃棧道長60公尺，最高處海拔1430公尺，全線為透明玻璃製成，走在棧道上「看著就讓人腿軟」的刺激震撼，與俯瞰可與美國大峽谷玻璃走廊「天空之路」媲美的盛景聞名。2018年曾被外媒列為5個中國最驚險刺激的戶外景點之一。

據近日網傳張家界市永定區政府向市政府總值班室彙報「遊客翻越安全護欄跳崖」文件顯示，4日下午1時50分許接獲天門山景區報告，有3男1女遊客在西線玻璃棧道離出口約10公尺處，翻越護欄跳崖。其中3人跳下，女子被及時阻止後送醫仍因服毒死亡。警方昨指跳崖3人遺體已尋獲。

這4名遊客張某、彭某、劉某、陳某（女）分別來自福建、河北、河南、四川，年齡最大33歲，最年輕僅22歲。文件稱，經公安 部門偵查，根據4人遺留的免責聲明、遺書等物品，初步認定4人是自殺。

消息傳出，嚇壞不少遊客，官方已關閉玻璃棧道；張家界市永定區委表示，張家界市已成立專案組處置此事，公安部門也正調查。

輕生原因引發全網議論。許多網民在微博相關新聞討論串表達惋惜：「跳崖前服毒……這是鐵了心要死啊」；也有不少網民稱4名尋短的年輕人不是個例：「近一年和身邊朋友聊天，大家或多或少都有『發瘋』或自殺的傾向」，「集體性自殺，應該好好調查背後是否存在誘導性因素」，還有許多人質疑這可能是在自殺群組裡相約結伴尋死，認為和「邪教」脫不了關係。

也有網民及社群 盛傳，正值疫後經濟情勢不佳，許多年輕人在網上嘆找不到工作難以謀生，其中一名33歲死者被同村村民稱疑有小額貸款，4名年輕人是因為負債壓力太大輕生。由於相關討論趨向負面，微博昨天下午已將相關詞條移出熱搜榜。