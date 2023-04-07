廣東流感爆發 珠海部分班級停課4天

廣東不少城市的流感 就診人數近日逐步攀升，佛山、珠海和廣州等地醫院就診量出現高峰，珠海已有部分班級停課4天。

香港 01報導，中國國家流感中心上周三（3月29日）發布的最新一期「中國流感監測週報」顯示，目前以季節性甲型（A型）H1N1亞型流感病毒為主、季節性甲型H3N2亞型流感病毒共同流行。當周累計報告683例流感樣個案。

另據香港經濟日報，珠海市疾病預防控制中心指出，珠海正處於流感高發期，為季節性甲型H1N1亞型流感病毒為主；已有部分班級根據省相關監測方案要求，採取停課4天的應對措施。專家預計，兩周後情況好轉。

廣州市疾控中心說，近期監測數據顯示，近一個月以來以甲流為主的流感活動水平持續上升勢頭迅猛。

廣州市婦女兒童醫療中心兒內科和發熱門診主任李淑華也表示，近一個多月，醫院兒內科普通發熱門診就診量一直處於增長的態勢，本月初就診量直飆升至4475人，較平日2000人幾乎增加一倍，其中，流感陽性率也上升至35%至40%。

佛山市南海區人民醫院有醫生表示，之前門診量是700多例，2日到達高峰是1200多例，現已調配所有符合資格的醫生，提供了最大的門診服務量。