買大熊貓飼養員體驗不能合照 她喊被騙 網反應兩極

商家宣傳圖片。（取材自上游新聞）

一名網友近日在社群 平台小紅書 發帖表示：「熊貓義工避雷！近1000塊錢誰是大冤種！」稱在某團購網站花988元（人民幣，下同，約143.5美元）購買都江堰中華大熊貓苑的愛心體驗活動，卻發現根本是旅行社推出的項目，「體驗會超級差！而且現在取消餵熊貓和近距離拍照的環節」，指控旅行社「沒問就不說」。

上游新聞報導，網友表示購買「愛心體驗活動」後，才知道沒有合照等環節，「我是被小紅書上各種合影照片吸引的，竟然照相都沒有了，還不主動告知！」她最後無奈取消了訂單和機票等。

988元「愛心體驗」活動內容。（取材自上游新聞） 網友吐槽。（取材自上游新聞）

評論區裡，不少網友表示確實不值，「這活動純粹就是花錢去當清潔工」；但也有網友表示：「這個本來就是志願者活動啊，現在早就不允許近距離接觸大熊貓了，更別說摟著拍照了」，「人很容易給大熊貓傳染身上的細菌，請大家不要帶著這樣的目的參加大熊貓體驗活動」。

據報導，在大眾點評網、攜程網等App 上，名為「都江堰中華大熊貓苑」的商家頁面上，的確有名為「愛心體驗活動」的項目，售價為988元，目前已售出42份。攜程網App同款商品介紹了詳細活動流程，包括清理熊貓內外圈舍、撿拾熊貓糞便、搬運新鮮竹子、調製食品並餵食學習大熊貓；最後領取大熊貓定製紀念禮袋，並合影拍照留念。

對此，「都江堰中華大熊貓苑」一名工作人員表示，已經沒有近距離接觸大熊貓的環節，「現在就是進圈打掃衛生，然後看飼養員訓練熊貓，自己是不能餵的。」取消餵熊貓和近距離拍照這兩個環節，「一方面是為了保障人的安全，另一方面是為了保障熊貓的安全」。

據2018年10月23日成都商報報導，四川省林業廳出台了四條工作舉措，要求「不得組織開展投餵、合影等商業性近距離接觸人工圈養大熊貓活動，也不得以『志願者』之名，行商業性近距離接觸人工圈養大熊貓之實」。