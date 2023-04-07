我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

買大熊貓飼養員體驗不能合照 她喊被騙 網反應兩極

中國新聞組／北京7日電
商家宣傳圖片。（取材自上游新聞）
商家宣傳圖片。（取材自上游新聞）

一名網友近日在社群平台小紅書發帖表示：「熊貓義工避雷！近1000塊錢誰是大冤種！」稱在某團購網站花988元（人民幣，下同，約143.5美元）購買都江堰中華大熊貓苑的愛心體驗活動，卻發現根本是旅行社推出的項目，「體驗會超級差！而且現在取消餵熊貓和近距離拍照的環節」，指控旅行社「沒問就不說」。

上游新聞報導，網友表示購買「愛心體驗活動」後，才知道沒有合照等環節，「我是被小紅書上各種合影照片吸引的，竟然照相都沒有了，還不主動告知！」她最後無奈取消了訂單和機票等。

988元「愛心體驗」活動內容。（取材自上游新聞）
988元「愛心體驗」活動內容。（取材自上游新聞）
網友吐槽。（取材自上游新聞）
網友吐槽。（取材自上游新聞）

評論區裡，不少網友表示確實不值，「這活動純粹就是花錢去當清潔工」；但也有網友表示：「這個本來就是志願者活動啊，現在早就不允許近距離接觸大熊貓了，更別說摟著拍照了」，「人很容易給大熊貓傳染身上的細菌，請大家不要帶著這樣的目的參加大熊貓體驗活動」。

據報導，在大眾點評網、攜程網等App上，名為「都江堰中華大熊貓苑」的商家頁面上，的確有名為「愛心體驗活動」的項目，售價為988元，目前已售出42份。攜程網App同款商品介紹了詳細活動流程，包括清理熊貓內外圈舍、撿拾熊貓糞便、搬運新鮮竹子、調製食品並餵食學習大熊貓；最後領取大熊貓定製紀念禮袋，並合影拍照留念。

對此，「都江堰中華大熊貓苑」一名工作人員表示，已經沒有近距離接觸大熊貓的環節，「現在就是進圈打掃衛生，然後看飼養員訓練熊貓，自己是不能餵的。」取消餵熊貓和近距離拍照這兩個環節，「一方面是為了保障人的安全，另一方面是為了保障熊貓的安全」。

據2018年10月23日成都商報報導，四川省林業廳出台了四條工作舉措，要求「不得組織開展投餵、合影等商業性近距離接觸人工圈養大熊貓活動，也不得以『志願者』之名，行商業性近距離接觸人工圈養大熊貓之實」。

小紅書 App 社群

上一則

港流感升溫 7天4死 少年2天亡 兒童確診大增

下一則

旅客逼爆澳門 人手短缺 酒店被迫關閉數千客房

延伸閱讀

點燃熊貓「愛的火花」丹麥動物園提早同居、消磨怒氣

點燃熊貓「愛的火花」丹麥動物園提早同居、消磨怒氣
防大熊貓萌蘭越獄 北京動物園再加高圍欄

防大熊貓萌蘭越獄 北京動物園再加高圍欄
北京動物園已派2專家赴美 協助照護大熊貓丫丫

北京動物園已派2專家赴美 協助照護大熊貓丫丫
戰狼打敗熊貓 反映美中關係現實

戰狼打敗熊貓 反映美中關係現實

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治