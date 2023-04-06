金融反腐1個月查9人 中國銀行、光大集團前一把手落馬

光大集團前董事長李曉鵬。（取材自新京報）

中國金融反腐風暴 越颳越猛，中共 中央紀委國家監委網站5日公告，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。6天之內，中國銀行前一把手劉連舸、光大集團前一把手李曉鵬相繼落馬。加上上個月國有大行多名高管被查，等於近1個多月已有9人被查。

外界預期，今年金融反腐風暴將持續，銀保監會的通報顯示，銀行業保險業健全公司治理三年行動取得明顯成效，堅決懲治金融風險背後的腐敗問題，對利用金融資 源權力大搞違規關聯交易、利益輸送、侵吞金融資產等行為嚴懲不貸。

除李曉鵬與劉連舸，也包括中國銀行北京市分行原行長王建宏、中國農業銀行國際金融部巡視員劉燕忠、中國建設銀行深圳分行資深專員趙芝然、中國建設銀行深圳分行福田支行原行長李建章、中國建設銀行深圳分行原副行長易景安、中國銀行內蒙古分行原副行長高宗勝、中國建設銀行無錫分行原副行長徐海峰等7人。

李曉鵬已於去年3月24日辭任光大集團董事長，卻依然在昨天傳出被查的消息，媒體將之稱為「清明打虎」。

光大集團於1983年由財政部與匯金公司發起設立，是中央級的3大金融控股公司之一。截至2021年底，光大集團資產規模已超過人民幣6.5兆元，旗下擁有光大證券、光大控股、光大國際等數家上市公司。其中，光大銀行是集團主要獲利來源。

光大銀行系統是金融反腐重點，2021年11月前黨委書記、行長周江濤被「雙開」。2022年5月繼任者蘇樹德涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

現年62歲的劉連舸，在中國人民銀行工作近20年，在中國進出口銀行工作近11年。2018年調任中國銀行擔任行長，10月起任副董事長，當時劉連舸成為四大行「一把手」中最年輕的一位。之後不到一年，劉連舸就出任中國銀行董事長。

今年2月17日，中國銀行召開黨委擴大會議，宣布中共中央決定免去劉連舸的中國銀行黨委書記職務。3月19日，中國銀行公告，董事會收到劉連舸辭去中行董事長、執行董事的辭呈。