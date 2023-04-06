浙女大生在泰遇害 綁匪撕票後勒贖「5分鐘匯50萬」

嫌疑人在泰國監控截圖。（取材自封面新聞）

溫州警方通報「女留學生小金在泰國 遇害」案，稱3名嫌疑人已被刑拘，均為河北邢台人。小金的姑姑表示，小金的爸爸在3月31日早上收到綁匪發來的照片，綁匪要求5分鐘內打人民幣50萬元（約7.26萬美元）到指定銀行帳戶，但誰能想到，那時候小金已經被撕票了。

遇害女大生小金住在浙江蒼南縣錢庫鎮，潮新聞報導，小金的姑姑說，「這些喪心病狂的人當時已經逃到了國內，人都已經遇害了，根本沒有給我們一個救孩子的機會。」她回憶說，當時小金的爸爸曾打視頻過去想要確認，但對方拒接，才知道女兒已經被綁架了。

報導指出，小金的姑姑澄清說，「不是網上傳的，3月是28日、29日收到短信，並因為家裡拒絕付款導致女兒被殺。28日以來，我們連一句話一個語音都沒有收到，我們家的小寶貝就這麼被殺了。」

報導稱，小金家人說，小金到泰國上學以後，每天都會跟爸媽打視頻或語音電話聯繫，28日後偶爾有微信 文字發來。3月29日、3月30日兩天，小金的爸爸跟學校老師聯繫過，但小金已不在學校。直到3月31日小金的爸爸收到微信照片後，馬上聯繫了泰國學校的老師，他們才向泰國警方報警。

據溫州警方通報，陳嫌話不多，隨父母居住，輟學後在縣城學理髮，兩三年前前往北京 理髮店務工；另兩名周姓嫌犯是親戚關係。

據悉， 一名19歲泰國女子向泰警投案自首並承認自己向相關嫌疑人提供了建議。然而，她否認參與折磨和殺害受害者。