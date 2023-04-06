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中銀落馬董事長 被爆結過4次婚、晚上叫女下屬談心

中國新聞組／北京6日電
劉連舸。（取材自北京青年報）
劉連舸。（取材自北京青年報）

中央紀委國家監委網站3月31日通報，中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。媒體起底劉連舸，稱他結過四次婚，經常晚上叫女下屬談心。

北京青年報報導，劉連舸是20大後首位被查的中管金融企業「一把手」。多名銀行業內人士表示，劉連舸被查並不出人意料，2月中旬他被免去中行黨委書記職務後，坊間就有各種猜測。

一直以來，傳言關於劉連舸個人的作風頗多詬病。比如，不管在哪家單位，劉連舸經常晚上叫女性下屬去辦公室談心。他還曾在自己任職的銀行有一位人盡皆知、外語很好的「女朋友」。有報導稱「他在中行工作時經歷了第四次結婚，新婦據說是其直系親屬的前女友，曾託他安排工作；此後仍緋聞不斷」。

今年以來，中央紀委國家監委已通報三名中行幹部被查的消息。1月2日，中國銀行黑龍江省分行原副行長陳楓被查；3月15日，中國銀行北京市分行原黨委書記、行長王建宏被查。3月24日，中國銀行內蒙古分行原副行長高宗勝被查。

今年以來，北京當局金融反腐持續推進。僅3月份，中央紀委國家監委網站就公布了11名金融單位幹部接受審查調查的消息，涉及金融管理部門、政策性銀行、國有大行、股份制銀行和農信系統。這些幹部既有總行高管，也有分支機構負責人。

北京 20大 緋聞

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