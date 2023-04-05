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扭動腰身、貼身纏頸…楊麗萍愛徒「孔雀舞」疑涉黃？

中國新聞組／北京5日電

楊麗萍愛徒肖蓉浩日前分享了一段跳孔雀舞的視頻，畫面中，她與男舞者模仿孔雀纏頸的動作，貼著身體、扭動著腰身。親密而靈動的舞蹈令不少網友表示，看著看著就「尷尬了」，甚至一度引發「涉黃」爭議。對此，肖蓉浩解釋，舞台上的藝術被放到社交平台上欣賞是有出入的，希望觀眾能來劇院觀看，體驗一定不一樣。

來源：YouTube

紅星新聞報導，這段肖蓉浩分享的28秒影片中，她與舞者楊涵演繹了孔雀舞的片段，畫面中兩人以肢體展現孔雀探頭、擺翅的模樣，兩人面對面摸索，一前一後、旋轉交頸，呈現鳥類形態。

但視頻發出後卻引發了網友熱議。有網友表示，「欣賞不來」、「這種舞適合夫妻一起跳」、「看著有點尷尬」，也有網友指出，兩人脖子挨著脖子，胸口貼著胸口摩擦實在很不雅，有打擦邊球的嫌疑，是「兩隻不知害臊的孔雀」。更有養孔雀的網友跳出來稱，「我養的孔雀從來不會這樣」。

肖蓉浩（左）與男舞者的孔雀舞引發討論。（視頻截圖）
肖蓉浩（左）與男舞者的孔雀舞引發討論。（視頻截圖）

對此，肖蓉浩先在評論區曬出一副孔雀圖回應爭議，表示這完全是模仿孔雀而產生的舞蹈。之後她直接拍視頻回應網友的疑惑。

報導指出，肖蓉浩認為藝術源於生活又高於生活，編孔雀舞時提取其中一些因素運用到舞蹈中，在舞台上需要投入真實的情感，才能讓觀眾在劇院有更好的觀賞體驗。

她稱發出的舞蹈短視頻是舞劇中的一個片段，因為劇情不連貫反而引來網友的爭議。有一些網友不理解這種肢體接觸，可能是因為舞台上的藝術搬到了日常社交平台上。她指出，近距離觀賞和在舞台上的表演，其實是非常有出入的。她也希望觀眾可以直接到劇院觀看，感受不一樣的體驗。

孔雀舞「涉黃」爭議傳開後，不少網友到肖蓉浩的抖音觀看原始影片，「真的很靈動很藝術、很驚豔」、「這哪有不雅」、「非常唯美」，更有網民感嘆「孔雀舞很單純，複雜的是人」。

肖蓉浩（左）與男舞者的孔雀舞引發討論。（視頻截圖）
肖蓉浩（左）與男舞者的孔雀舞引發討論。（視頻截圖）

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