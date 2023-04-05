樂山大佛頭頂 驚見白衣女打坐 還淡定向遊客揮手

白衣女子爬上樂山大佛的頭頂。（視頻截圖）

四川樂山大佛景區，一女子4日爬到樂山大佛的頭頂打坐，還面帶笑容，不停左右觀望，還向遊客揮手，吸引不少遊客圍觀。景區工作人員表示，確有此事。目前，該女子已經從佛頭下來，有關部門正在處理。

綜合媒體報導，視頻顯示，一名白衣女子盤坐在佛頭上，周圍不少遊客圍觀。有人驚訝道，「你們看這個人，我的天」，另一則視頻顯示，在景區安保人員到來後，女子從佛頭上走下，被警方帶走，看似並未有大礙。

來源：YouTube

樂山大佛景區工作人員稱，事發在中午時段，女子疑似有精神方面問題，可能是趁人不注意的時候翻過護欄爬到佛頭上去的。工作人員補充，護欄已經加高，這名女子膽子很大，目前正在調查中。工作人員並表示，現場有安保人員，發現遊客有危險行為會進行勸阻。

樂山市公安 局樂山景區分局大佛烏尤派出所民警回應，涉事女子為精神殘疾，大佛沒有遭到破壞，警方正在處理此事。

據了解，樂山大佛又名淩雲大佛，位於四川省樂山市南岷江東岸淩雲寺側，瀕大渡河、青衣江和岷江三江匯流處。大佛為彌勒佛坐像，通高71米，髮髻1051個，從膝蓋到腳背28米，腳面可圍坐百人以上，是中國最大的一尊摩崖石刻造像。