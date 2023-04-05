四川女跳江獲救 3施救者卻溺斃

事發水域附近均設有警告標示。（取材自紅星新聞）

清明假期間，中國四川閬中嘉陵江段發生一起悲劇。據紅星新聞報導，4月2日凌晨，有一名女子在該江段跳江輕生，三名年輕人在發現後先後下水救援，遺憾的是女子獲救後，這三名施救者卻不幸溺斃。

事發水域位於四川南充閬中古城閬水中路外的嘉陵江，時間為凌晨5點。當地環衛工人回憶，凌晨6點時，她來上班打掃，看到江邊停著消防車和救護車，「聽說是一個女娃兒先跳江，三個小夥去救，結果女娃兒被救起來，三個小夥卻沒上來。」

據報導，當天上午七、八點，三名溺水者先後被打撈上岸，但已均無生命跡象。，4月4日，案發現場還殘留香燭痕跡，附近有柱子、防護欄，以及水深危險、禁止攀爬的標語。

據了解，三名溺水者都是16、17歲，有一人是學生，另外兩人事發時處於休學狀態，在事發地附近一家酒吧做兼職；其中一名死者的親戚告訴記者，出事的當天淩晨，做兼職的小夥就在酒吧上班，當天三名小夥得知有女孩跳江落水，便先後下水去救，結果出事了。一名死者的家屬說：「衣服都沒有脫就跳下去救人了，手機 也落江裡了。」